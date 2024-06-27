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新南向觀光走味 東南亞4國「樓鳳」流竄全台

傳孕婦染新冠插管送加護病房 台大婦產科醫：快打疫苗

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
新冠疫情再度發燒，醫師呼籲孕婦接種新冠疫苗。示意圖，非新聞當事人。路透
新冠疫情再度發燒，醫師呼籲孕婦接種新冠疫苗。示意圖，非新聞當事人。路透

新冠疫情再度發燒，本報日前獨家報導（ https://udn.com/news/story/7266/8053127 ），台大醫院因疫情不僅住院人數爆滿，急診設置的新冠觀察區也總是額滿，已恢復並強化感控措施。台大醫院婦產科主治醫師施景中在臉書表示，「奉勸各位孕婦，還是趕快去打疫苗吧」。

施景中表示，他昨天下午查房看病人，才聽病房的護理師說，上周有一名孕婦懷孕到中期，因為感染COVID-19，入院之後病情急遽惡化，插管送加護病房治療。

他說，雖然這個病毒已經弱化，但是傳染力仍高，對於某些族群仍然可能產生重症，建議孕婦趕快打疫苗。

6月第2周增623例新冠本土確診病例，較第1周增329例上升，疫情正式進入Omicron疫情以來第6波流行期，上周預計再增3成，人數可能突破800例，全台醫院、基層院所醫師都發現患者增加的情況。

台大醫院 孕婦 疫情

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