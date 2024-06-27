未來1周熱爆 恐飆38度極端高溫 吳德榮：注意午後大雷雨威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周三天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高。本報資料照片
今天至下周三天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高。本報資料照片

連日各地天氣炎熱，有午後雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」表示，未來1周天氣型態持續，今晨台灣大致晴朗，東南部有降水回波移入，台東及恆春半島明顯降雨；各地區平地最低氣溫約在23、24度。

吳德榮表示，今天至下周三滯留鋒在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；注意防曬、防中暑，避免熱傷害；今天北部24至37度，中部24至38度，南部24至38度，東部23至36度。

今天台灣處在太平洋高壓西側，近山區午後有對流發展，但吳德榮表示，由於其沉降作用稍增強，使得對流大部分侷限在山區，平地受影響的範圍減小；仍有局部大雷雨發生的機率。

吳德榮表示，明天至下周三，台灣仍在太平洋高壓西側，由於其沉降作用偏弱，無法壓制大氣潛在不穩定度的釋放，近山區午後有對流發展，平地受影響的範圍擴大，應注意局部大雷雨的威脅，如雷擊、強風、瞬間大雨，平地應防急雨積水，山區慎防坍方、落石、土石流。

吳德榮 大雷雨

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