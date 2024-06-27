傳統療法治多發性骨髓瘤 3成5患者撐不到移植

「多發性骨髓瘤像癌細胞界小強，生命力頑強，很難殲滅！」高雄長庚血液腫瘤科副科主任王銘崇指出，多發性骨髓瘤的癌細胞分裂較慢，傳統藥物針對癌細胞分裂較快特性作用，治療效果不佳，需搭配多種藥物，才能達到較好治療效果。

研究顯示，台灣有三成五的多發性骨髓瘤患者無緣進入二線治療，每年平均有六十名可移植病人無法撐到二線用藥。每次疾病復發，治療深度更差，治療效果更不好，疾病緩解期也更短，治療更棘手。

六月中於二○二四歐洲血液學協會（ＥＨＡ）年會所發表的最新研究顯示，若治療多發性骨髓瘤第一線用藥即採用蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑、類固醇所組成的三合一療法加單株抗體藥物，也就是四合一療法，病患的疾病無惡化存活期中位數可從四點五年延長至七年，疾病死亡風險也降低近四成。

台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林表示，現行國際治療指引已將四合一療法列為第一線治療，相較於三合一療法，四合一療法可讓八成病人的「疾病無惡化存活期」拉長至三到五年。

王銘崇解釋，治療多發性骨髓瘤，需經引導治療、鞏固治療與維持治療，當引導治療順利，病患身體狀況適合，即可自體造血幹細胞移植，目前治療困境之一為傳統藥物的效果不夠好，他常鼓勵病患治療要達九十分，也就是要達到「很好的部分反應率（ＶＧＰＲ）」，移植效果較好。從研究來看，四合一療法的確適合用於第一線治療，但在臨床應用上還有其他組合，須視個別情況選適合療程。