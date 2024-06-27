多發性骨髓瘤棘手 醫籲療法接軌國際

台灣將邁入超高齡社會，而多發性骨髓瘤好發族群為六十至八十歲長輩，年齡越大，發生率越高，已成隱憂。台中榮總血液腫瘤科主任滕傑林、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，面對多發性骨髓瘤侵襲，不少長輩病患承受骨痛之苦，甚至臥床、行走不便，隨超高齡社會到來，病患將日漸增多，若採用國際治療指引建議四合一藥物組合，病患有望翻轉命運，不過因健保給付條件受限，導致多數長輩病患無法如願，希望未來透過更多治療選項，重新有「生活主控權」。

滕傑林分析，多發性骨髓瘤為骨髓內漿細胞出現癌病變，常引發骨痛、骨折、腎衰竭，除了無法行走，還面臨洗腎風險，造成家庭照護負擔。據高雄長庚血液腫瘤科副科主任王銘崇觀察，不少年長病患因骨痛、骨折臥床而無法出門回診，治療中斷，加上傳統治療效果欠佳、治療深度不足，致使病患飽受症狀、死亡陰影折磨。

病情反覆發作 行動困難需照護

蔡麗娟發現，多發性骨髓瘤病患多為年長者，病情反覆發作，容易失去行動力，且需更多照護人力，此時得請看護，或家人須離開職場照護，對整體家庭造成極大衝擊。

「治療不只疾病控制，主要希望病人拿回原本的生活方式。」滕傑林說，曾醫治一名六十二歲罹患多發性骨髓瘤女老師，當時她坐輪椅進診間，因貧血、骨頭變形造成劇痛，行走困難。傳統上會先使用蛋白酶體抑制劑、免疫調節劑及類固醇等三合一療法，再進行自體造血幹細胞移植，不過多數病患約二到三年就可能復發。

自費最新療法 控制病情返職場

由於女老師家人希望她接受最新療法，因此雖沒有健保支持，卻選擇依最新國際治療指引建議，在第一線三合一療法額外自費加入單株抗體藥物，形成四合一療法，治療之後，她的疾病獲控制，便接受自體造血幹細胞移植，骨痛、貧血好轉，原本想退休的她，又可回校園教書。

目前，在治療多發性骨髓瘤藥物上，健保給付藥物包括免疫調節劑、蛋白酶體抑制劑、類固醇、單株抗體、化療等，第一線治療以免疫調節劑、蛋白酶抑制劑與類固醇為主，單株抗體則列為第二線治療。

談到相關健保給付政策，滕傑林直言，要把好的治療放第一線而非後線，才能拉長疾病無惡化存活期。王銘崇表示，「趕快控制癌細胞，就可減少越往後期惡化，藥物使用越多窘境。」在健保給付上，可考慮依病患用藥效果作給付評估條件。

跟上國際 健保署給付審議中

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟認為，若能跟上國際治療指引腳步，將單株抗體等藥物納入第一線選項，讓治療深度進一步優化，對年長病患的行動力、存活期提升與減少照護人力需求等，都能帶來正向好處。

對此，衛福部健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，目前健保給付兩款單株抗體藥物，為依據藥效實證資料及病人需求列為第二線用藥，目前也已經有藥廠提出將藥物列為第一線使用申請，正在進行審議。

張惠萍說，為達到癌症治療接軌國際的目標，正持續加速癌症新藥納入健保給付，除了採行暫時性支付制度、編列專款預算，也針對癌症新藥執行醫療科技評估（ＨＴＡ），並追蹤藥物成效，定期檢討給付規定，以求資源合理分配。

此外，在暫時性支付制度上，截至今年六月，已收載六項癌症新藥，並擴增兩項癌藥給付範圍，其中亦包含血液腫瘤用藥，原則給付兩年。健保署後續也將蒐集真實世界資料、臨床數據，以決定是否回歸健保給付。