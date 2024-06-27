健康你我他／魚肉分裝入袋 別把冰箱塞滿

台灣邁入炎熱夏天．民以食為天，飲食必須謹慎處理，稍微疏忽，將惹禍上身。幾個月前，台北市某知名餐廳發生食物中毒事件，輕者需住院二至三天，嚴重者不幸死亡，也凸顯了飲食與人類生命是密不可分的。

食物在高溫的天氣容易滋生細菌，若是買回家的食材保存不當，也容易吃壞肚子，因此選擇食材首要著重「新鮮」，絕不要貪小便宜，認為大碗便宜又好吃。「天下沒有白吃的午餐」，若食材不新鮮，任憑你的廚藝有多大本領，也是徒勞無功，前功盡棄。

其次，食物儲存於冰箱內要保留適當空間，不可將剩菜剩飯塞滿冰箱，導致冷氣對流不順，不但無法保鮮，還會產生細菌。買回來的魚肉洗淨後要分袋裝入，盡量在有效使用日期內消化掉，綠葉青菜先用報紙分裝，貼上膠帶冷藏，才不易腐爛。更要謹記吃多少煮多少，才不會造成浪費。

此外，冰箱開關次數也不可太頻繁，並注意冰箱門的緊密度，不然冰箱冷度無法保持，很容易造成熟食腐壞。例如煮綠豆湯、紅豆湯無法及時食用完畢，建議可以用小夾鏈袋做成綠豆冰或紅豆冰冷凍，既清涼又解渴。

食物保存與每個人的健康息息相關，為了自身健康，人人必須建立保存食物的正確觀念。