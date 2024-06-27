聽新聞
test
0:00 / 0:00

巧克力鎘含量 最快明年納管

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

巧克力是許多民眾的最愛，衛福部去年預告，巧克力納入重金屬限量標準，但預告評論期間，專家建議，食品法典委員會（Codex）已針對巧克力的鎘含量，訂定新限量標準，盼與國際接軌，為此，食藥署重新預告蒐集意見，最快將於明年一月實施。

消基會去年抽測市售巧克力商品，其中一款「100％台灣黑巧克力」商品，鎘含量超出歐盟標準，長期食用可能導致腎臟疾病等，建議主管機關盡速研議巧克力重金屬標準。

食藥署去年預告，堅果、榨油用的油籽部分及巧克力將增訂鎘重金屬標準，以巧克力總可可固形物大於百分之七十者，重金屬鎘限量標準為○點九ppm；巧克力總可可固形物介於百分之五十至七十，限量為○點八ppm，不過，昨天發布新制內容，卻未含巧克力。

對此，食藥署副署長林金富解釋，專家於預告期間提出異議，認為Codex已定出巧克力鎘含量限制，與預告內容有落差，食藥署將在二至三個月內重啟預告，並經六十天評論期，希望最快明年一月上路，「當然希望標準往下降」。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，鎘在人體的半衰期超長，可能導致腎臟病，或鈣流失造成「痛痛病」等，希望評估後進一步加嚴管制。

林金富表示，巧克力中含有重金屬，與其原料可可豆的品種、生長環境及曝曬發酵製程中的汙染有關，總可可固形物含量愈高，重金屬累積風險愈高，其中又以鎘為主要汙染來源。

市售巧克力產品類型多元，且多屬於複合性食品，將蒐集更多測資料，進行完整攝食評估，以確認鎘暴露的風險。

可可 巧克力 食藥署

延伸閱讀

食藥署：大創筷子「溶出試驗」未過、日本蓴菜農藥超標

佛蒙特同公司「台灣好侍食品」 進口咖哩粉 農藥超標

進口乳品到底能不能叫「鮮乳」？ 衛福部回應了

神醬出包！美國進口A1牛排醬 被驗出不得檢出致癌物

相關新聞

嬰幼食品等3類 重金屬管制加嚴

衛福部食藥署昨發布「食品重金屬含量新標準」，下修嬰幼兒食品、禽畜內臟等限量標準，並增訂堅果及油籽類的重金屬限量，自七月一...

健康主題館／洗腎只能虛弱休養？ 設定恢復目標 腎友暢遊無礙

「最怕遇到一種病患，就是透析後就認為做什麼努力都『沒用』，完全沒動力…」基隆松禾診所院長游振超指出，對於血液透析（俗稱洗...

傳統療法治多發性骨髓瘤 3成5患者撐不到移植

「多發性骨髓瘤像癌細胞界小強，生命力頑強，很難殲滅！」高雄長庚血液腫瘤科副科主任王銘崇指出，多發性骨髓瘤的癌細胞分裂較慢...

多發性骨髓瘤棘手 醫籲療法接軌國際

台灣將邁入超高齡社會，而多發性骨髓瘤好發族群為六十至八十歲長輩，年齡越大，發生率越高，已成隱憂。台中榮總血液腫瘤科主任滕...

巧克力鎘含量 最快明年納管

巧克力是許多民眾的最愛，衛福部去年預告，巧克力納入重金屬限量標準，但預告評論期間，專家建議，食品法典委員會（Codex）...

海漂豬驗出非洲豬瘟 金門豬肉產品7月前暫停輸台

金門縣烈嶼鄉青岐港岸際在本月22日發現1隻海漂豬屍，經防疫所採樣，送農業部獸醫研究所檢驗，昨檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。