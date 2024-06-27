聽新聞
test
0:00 / 0:00

嬰幼食品等3類 重金屬管制加嚴

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

食物重金屬含量新標準 製表／元氣中心
食物重金屬含量新標準 製表／元氣中心
衛福部食藥署昨發布「食品重金屬含量新標準」，下修嬰幼兒食品、禽畜內臟等限量標準，並增訂堅果及油籽類的重金屬限量，自七月一日起，市面流通販售的相關產品都必須符合規定限量，違者必須沒入銷毀，廠商屆期不改，將面臨三萬以上、三百萬元以下罰鍰。

食藥署三月廿八日發布修正「食品中污染物質及毒素衛生標準」，副署長林金富表示，國內食用禽畜（豬、雞等）內臟不少，重金屬鉛限量標準必須更嚴格，豬肉從○點五ppm下修至○點一五ppm，而禽類從○點五ppm下修至○點一ppm。至於國人較少攝取牛羊內臟，重金屬鉛的限量標準則從○點五ppm下修至○點二ppm。

重金屬超標 危害神經功能

由於重金屬危及嬰幼兒健康，可能影響神經等功能發育，甚至留下終身後遺症，林金富指出，這次也針對嬰幼兒食品下修重金屬鉛的限量，並增訂鎘的限量。

七月起，市售粉狀嬰幼兒配方食品、較大嬰兒配方輔食、特殊醫療用途嬰幼兒配方食品，「鉛」含量從現行○點○五ppm下修至○點○二ppm。嬰幼兒飲品從現行○點○三ppm下修至○點○二ppm。「鎘」含量限制，粉狀幼兒配方食品和嬰幼兒飲品限量為○點○二ppm，液狀幼兒配方食品限量○點○一ppm。

堅果、油籽包括松子、其他堅果類、油菜籽、芥菜籽、亞麻籽和葵花籽、其他油籽（如芝麻）等六大類，規定「鎘」含量上限介於○點一ppm至○點五ppm。

骨頭鉛中毒 半衰期逾廿年

「鉛中毒，影響全身器官。」林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，長期接觸含鉛食物，可能導致鉛中毒，鉛在血液中的半衰期約一個月，骨頭甚至超過廿年，一旦血鉛濃度過高，將引發慢性貧血、腎衰竭、心血管疾病、神經病變等。

至於鉛對於幼兒影響更大，顏宗海指出，幼童吸收比率高於成人，加上器官組織還在發育，傷害難以彌補，且增加注意力不足風險

第一級致癌物鎘毒性遠高於鉛，顏宗海表示，長期鎘中毒，將增加攝護腺癌、肺癌、乳癌、鼻咽癌、胰臟癌和腎臟癌等風險，而心血管疾病、動脈粥狀硬化症、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、腦中風及死亡等風險，也隨之提高。

臨床顯示，當鎘蒸氣經呼吸道系統進入人體，約有一半被人體吸收，直接影響肺臟功能，以致出現肺氣腫及慢性阻塞性肺病；如經消化道系統進入人體，主要累積於腎臟，半衰期超過廿年，造成近端腎小管功能異常，導致部分低分子量蛋白質及鈣質流失到尿液，可能誘發「痛痛病」，且容易出現軟骨症、自發性骨折。

中毒 豬肉 風險

延伸閱讀

食藥署：大創筷子「溶出試驗」未過、日本蓴菜農藥超標

佛蒙特同公司「台灣好侍食品」 進口咖哩粉 農藥超標

賴清德督軍、官校生疑熱傷害 腎臟醫：腎衰竭風險高

進口乳品到底能不能叫「鮮乳」？ 衛福部回應了

相關新聞

嬰幼食品等3類 重金屬管制加嚴

衛福部食藥署昨發布「食品重金屬含量新標準」，下修嬰幼兒食品、禽畜內臟等限量標準，並增訂堅果及油籽類的重金屬限量，自七月一...

健康主題館／洗腎只能虛弱休養？ 設定恢復目標 腎友暢遊無礙

「最怕遇到一種病患，就是透析後就認為做什麼努力都『沒用』，完全沒動力…」基隆松禾診所院長游振超指出，對於血液透析（俗稱洗...

搶救低迷蛋價 將淘汰180萬隻蛋雞

國內雞蛋生產量每日過剩近卅二萬顆，雞蛋產地價和批發價每斤來到廿五點五元和卅五元，創近三年新低。為了搶救蛋價，農業部與全國...

廢床墊堆如山 南2都擬收清運費

每年暑假是房東換床墊旺季，台南仁德掩埋場累積的廢棄床墊已超過6萬個，為提高處理量，環保局暫時委外破碎處理，也將培訓專業人...

傳統療法治多發性骨髓瘤 3成5患者撐不到移植

「多發性骨髓瘤像癌細胞界小強，生命力頑強，很難殲滅！」高雄長庚血液腫瘤科副科主任王銘崇指出，多發性骨髓瘤的癌細胞分裂較慢...

多發性骨髓瘤棘手 醫籲療法接軌國際

台灣將邁入超高齡社會，而多發性骨髓瘤好發族群為六十至八十歲長輩，年齡越大，發生率越高，已成隱憂。台中榮總血液腫瘤科主任滕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。