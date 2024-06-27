成大研究 妊娠糖尿病不會提升ADHD風險

過往研究發現，孕婦患有妊娠糖尿病會增加子女注意力不足過動症（ADHD）風險，但成功大學最新研究推翻此一論述。

馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照說，此研究可以讓患有妊娠糖尿病的孕婦，不需過度擔心是否會造成子女ADHD。據統計，國內患有妊娠糖尿病的孕婦約占所有孕婦17%，以每年約14萬名孕婦估算，約2萬多人患有妊娠糖尿病。

成大藥學系與臨藥科技所群體健康數據中心教授賴嘉鎮，以台灣等7個國家跨國真實世界數據研究發現，妊娠糖尿病不會提升子女ADHD風險，對於未來ADHD公衛政策及治療妊娠糖尿病方面，提供更為明確的方向。

黃閔照表示，孕婦出現妊娠糖尿病時，建議須透過營養師的協助，於懷孕期間控制飲食熱量，多攝取原型食物及多運動，同時做好血糖監測，好好控制血糖，避免胎兒早產，或體型過大增加肩難產、剖腹產機會，甚至妊娠糖尿病嚴重時，還可能引發酮酸中毒，將造成孕婦、胎兒死亡，不可不慎。

妊娠糖尿病孕婦生產後，不可掉以輕心，其中約5成生產後真正罹患糖尿病。黃閔照提醒，孕婦生產後4至12周需持續監控血糖，以降低罹患糖尿病的機會。

賴嘉鎮說，該研究透過嚴謹的因果推論方法，有效識別妊娠糖尿病並非ADHD的影響因子，「避免將無辜的嫌疑犯誤判為真正的兇手」，有助研擬提早進行介入性治療或預防措施，期盼患有妊娠糖尿病孕婦所生的孩子出現ADHD時，可以減少媽媽內心對孩子的愧疚及外界的歧視。