聽新聞
test
0:00 / 0:00
成大研究 妊娠糖尿病不會提升ADHD風險
過往研究發現，孕婦患有妊娠糖尿病會增加子女注意力不足過動症（ADHD）風險，但成功大學最新研究推翻此一論述。
馬偕醫院婦產部資深主治醫師黃閔照說，此研究可以讓患有妊娠糖尿病的孕婦，不需過度擔心是否會造成子女ADHD。據統計，國內患有妊娠糖尿病的孕婦約占所有孕婦17%，以每年約14萬名孕婦估算，約2萬多人患有妊娠糖尿病。
成大藥學系與臨藥科技所群體健康數據中心教授賴嘉鎮，以台灣等7個國家跨國真實世界數據研究發現，妊娠糖尿病不會提升子女ADHD風險，對於未來ADHD公衛政策及治療妊娠糖尿病方面，提供更為明確的方向。
黃閔照表示，孕婦出現妊娠糖尿病時，建議須透過營養師的協助，於懷孕期間控制飲食熱量，多攝取原型食物及多運動，同時做好血糖監測，好好控制血糖，避免胎兒早產，或體型過大增加肩難產、剖腹產機會，甚至妊娠糖尿病嚴重時，還可能引發酮酸中毒，將造成孕婦、胎兒死亡，不可不慎。
妊娠糖尿病孕婦生產後，不可掉以輕心，其中約5成生產後真正罹患糖尿病。黃閔照提醒，孕婦生產後4至12周需持續監控血糖，以降低罹患糖尿病的機會。
賴嘉鎮說，該研究透過嚴謹的因果推論方法，有效識別妊娠糖尿病並非ADHD的影響因子，「避免將無辜的嫌疑犯誤判為真正的兇手」，有助研擬提早進行介入性治療或預防措施，期盼患有妊娠糖尿病孕婦所生的孩子出現ADHD時，可以減少媽媽內心對孩子的愧疚及外界的歧視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言