健康主題館／洗腎只能虛弱休養？ 設定恢復目標 腎友暢遊無礙

基隆松禾診所游振超院長。 王柏云／攝影 「最怕遇到一種病患，就是透析後就認為做什麼努力都『沒用』，完全沒動力…」基隆松禾診所院長游振超指出，對於血液透析（俗稱洗腎）的病患，他常鼓勵訂立復原目標，主動改善身體狀況，「能走、能動，就要盡量走、盡量動。」若可以藉由適合的透析治療減少副作用干擾，病患就更有能力朝目標邁進，避免成為「被照顧者」。

治療當上下班 醫師佩服

年近70歲的血液透析病患張阿姨，由於多囊性腎臟病影響，她8年前開始接受透析治療，即使面臨腎疾、乳癌、心衰竭等疾病，還遇到新冠肺炎疫情回診不便，她不曾缺席透析治療。

對於張阿姨能以平常心看待透析治療，並將治療過程看成「上下班」，讓游振超印象深刻，也深感佩服。不僅如此，張阿姨因遵循醫囑，保持透析外時間的自我管理良好，做完治療簡單休息後，便起身準備參加瑜伽課，為自己的身體健康努力。

生活配合醫囑 恢復活力

事實上，病患接受血液透析，最重要的是清除率與病患營養狀況。以清除率來看，許多研究顯示，當血液中大型中分子無法順利排除時，病患就容易產生透析搔癢症、不寧腿、透析後體力不濟等困擾，並且可能加劇心臟、心血管慢性發炎。

游振超也觀察到，過去傳統透析常產生皮膚癢、不寧腿與體力不濟等併發症，導致病友生活受影響。張阿姨也是如此，她之前接受傳統透析治療後總是非常疲累，對許多事提不起勁，幸經醫師鼓勵，生活配合醫囑，同時搭配延展性血液透析治療術的支持，現在的她重新恢復活力，除了每周固定的瑜伽課、英文課，有空時還會搭乘一班捷運或公車，到處走走，生活充實豐富。

尿毒素清乾淨 降低不適

研究顯示，隨著延展性血液透析治療術問世，血液裡大型中分子尿毒素較容易清乾淨，病患出現前述症狀的機率也會下降，當心臟、心血管的負擔一減輕，血壓會較平穩。游振超認為，血液透析患者皆可使用此透析治療術，主動追求更好的清除率，減輕身體負擔，特別是年長者、合併心臟病、其他多重疾病病患風險更高，更需持續提升清除率。

游振超叮嚀，血液透析當下、透析後出現任何身體反應，都不可輕忽。像皮膚癢、不寧腿，很容易影響睡眠，長期睡不好，血壓易飆升，血糖更難控制，中風、心肌梗塞威脅便如影隨形。

血壓忽高忽低可能是嚴重心血管疾病警訊，應定期至心臟科檢查，找出原因避免惡化。只要病患有動力，透析後還是可以維持正常生活步調。