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觀光旅館平均房價略降

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

疫後觀光旅遊復甦，民眾頻喊「國旅住宿價貴」，但根據交通部觀光署公布今年首季全台觀光旅館平均房價，每晚四六八三元，較去年同期平均每晚四七七五元首度下降。業者坦言，因住用率上升，在市場機制下，房價略有下降。

根據觀光署統計，今年首季觀光旅館平均房價每晚四六八三元，較去年同期首度下降，住用率百分之五十九點六二，略為提升。其中以南投縣平均每晚一萬三三五九元最貴。儘管房價高昂，南投縣國際型觀光旅館今年首季住房率仍有百分之七十一點五，為少數超過七成的縣市，且僅次於基隆市。

營收部分，今年首季觀光旅館總營收一六六億四八一五萬元，較去年同期總營收一四七億五四八三萬元，略為成長。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，去年因來客率不高，業者為因應成本，房價就會比較高，近期隨著旅客回流、住房率提升，飯店業收入有達到該有的水準，就會在房價上調降，但由於原物料、水電等成本都上漲，降價的幅度不會很大。

卓倩慧也提到，國外旅客逐漸回流，但以前占來客數最高的日本客不到疫情前一半，緊接迎接暑假，若有足夠的旅客留在國內旅遊，房價就不會像以往旺季有太大漲幅。

房價 營收 觀光

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