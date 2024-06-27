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新自強號事故／台鐵拍到土石流未通報 檢方查

聯合報／ 記者王思慧胡瑞玲唐筱恬／連線報導
圖為台鐵EMU 3000型新自強號。示意圖。圖／台鐵局提供
圖為台鐵EMU 3000型新自強號。示意圖。圖／台鐵局提供

台鐵二二九次新自強號事故導致九人受傷，國民黨立委洪孟楷爆料，指列車到達十九分鐘前，監視器拍到土石淹到鐵軌，工務段卻無人通報司機員。花蓮地檢署強調，已著手調查偵辦，釐清是否有人為疏失；台鐵公司回應，該監視器為輔助攝影機，是在有水情時觀察大清水溪水位，已針對此次事件展開調查。

台鐵二二九次新自強號廿一日下午行經花蓮秀林鄉崇德、和仁路段，因大清水溪土石溢流覆蓋軌面，造成列車出軌。洪孟楷昨在臉書公布土石流監視器影片，事故前將近十九分鐘，監視器明明錄到土石流畫面，但卻沒有值班人員提前通報。

洪孟楷痛批，只要中間環節確實執行，都能避免災害發生，每次造成交通事故都是這種低級疏失，真的要不得。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩表示，已著手分案調查，盡速釐清有無涉及人為疏失，依法偵辦；將來受傷乘客是否提出告訴，後續是否涉及刑事或民事責任歸屬等，都會協助乘客。

台鐵表示，該輔助攝影機是在有水情時觀察大清水溪水位，當時一小時累積雨量僅一毫米，遠低於預警值廿毫米，因此監控台未調出該畫面。目前已針對此次事故土石溢流橋面期間雨量紀錄，以及值班人員是否有調閱輔助攝影機的監視畫面於監視幕上，進行詳查。

台鐵表示，目前已規定，不論雨量多寡，該攝影機畫面應常時調出監看以維安全，另已檢討北迴線全線土石流潛勢溪流，增設土石溢流告警系統及攝影機人工監視，並設置水位計，以即時發現災情。

交通事故 出軌 台鐵 土石流 洪孟楷 雨量

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