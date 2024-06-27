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熱壞！ 騎士橫紋肌溶解昏迷

聯合報／ 記者萬于甄劉星君潘奕言宋原彰陳雅玲黃于凡／連線報導

南部連日高溫，前天和昨天出現38度以上，戶外站不到5分鐘就汗如雨下，截至23日，高雄熱傷害就診達79人次、台南也有34人次，都比去年同期明顯上升，屏東基督教醫院近期因天熱引發頭暈、四肢無力、倦怠不適的民眾平均每天10到20人；有急診醫師提醒，每小時應補充200至300毫升水分。

昨天高雄旗津區的高雄燈塔上午10時多測到39.8度高溫，第2高為屏東縣三地門鄉接近下午1時測得38.4度，高雄內門區也出現38.1度，另，台南玉井、左鎮、大內區，以及高雄旗山區、屏東林邊鄉、嘉市東區等都有超過37度。

屏基醫務部主任陳志文說，近日高溫加上危險級紫外線指數，因天熱引發頭暈、四肢無力，倦怠不適的民眾，平均每天有10到20人，其中又以老年人居多，急診室也湧現暈眩、泌尿道感染、腸胃炎病患，以及新冠病毒、上呼吸道肺炎個案；其中1名男子從高雄騎車回屏東途中熱到虛脫、昏迷，出現橫紋肌溶解現象。

奇美醫學中心急診醫學部主治醫師陳殿和說，近期每天平均1到2例因熱傷害導致身體不適到急診就醫，依嚴重程度可分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與熱中暑，其中熱痙攣、熱暈厥的患者透過適當的補充水分、電解質等治療，可有效緩解症狀。

陳殿和也說，若發生嚴重熱衰竭跟熱中暑，務必要在2到3小時內降溫並就醫治療，否則死亡率提高，近日在戶外除做好遮陽防曬措施外，每小時應補充200至300毫升水分。

嘉義縣消防局表示，6月受理民眾自述中暑案件2件、2人送醫。雲林縣衛生局統計，轄內6間急救責任醫院本月10日至25日，因熱傷害相關疾病至急診就醫19人次，分析因沿海地區空曠無遮蔽物、天氣炎熱有關。

（記者萬于甄、劉星君、潘奕言、宋原彰、陳雅玲、黃于凡）

中暑 屏東縣 高溫

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