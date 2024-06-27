聽新聞
test
0:00 / 0:00

廢床墊堆如山 南2都擬收清運費

聯合報／ 記者鄭惠仁潘奕言／連線報導
台南市仁德掩埋場廢棄床墊累積將超過6萬個，環保局今年編預算委外進行破碎處理。記者鄭惠仁／攝影
台南市仁德掩埋場廢棄床墊累積將超過6萬個，環保局今年編預算委外進行破碎處理。記者鄭惠仁／攝影

每年暑假是房東換床墊旺季，台南仁德掩埋場累積的廢棄床墊已超過6萬個，為提高處理量，環保局暫時委外破碎處理，也將培訓專業人力協助做破碎；高雄近兩年每年收運8萬至10萬個廢彈簧床墊，規畫明年起收取每個數百元不等的清運費，對此，南市府表示，希望能同步實施，會依民意研議。

高雄市政府指出，考量市民使用者費付原則、反映各階段廢彈簧床墊拆解成本，預計明年1月1日起採廢彈簧床墊收費機制，傳統式雙人床收費375元、獨立筒式雙人床收費700元，若為單人床尺寸，則收取前述費用6折。

台南市府認為，高雄若收取廢床墊清運費，恐發生部分床墊被載到台南丟的情形，因此若收費，兩市須同步實施。

台南廢棄床墊主要在溪南地區，環保局各區清潔隊回收後載到仁德掩埋場，但處理速度趕不上增加量，造成廢床墊堆積如山，去年大火燒掉了近2萬個床墊。環保局統計，近幾年1年回收的床墊4萬多個，平均每個月3千多個；局長許仁澤說，考量到廢棄床墊持續增加，今年投入280萬元委外處理，也藉此培訓有意願的清潔隊員，熟悉操作技巧後，負責未來床墊破碎處理。

南市議員郭鴻儀說，採收費方式，可能會引起民怨，且有人為了省錢會亂丟，效果不見得好，若以給予金額獎勵方式鼓勵回收商協助回收，可能會比收費效果來得好；許仁澤回應，此想法有創意，會列入討論。

高市環保局表示，高雄近兩年每年收運約8萬至10萬個廢彈簧床墊，現階段採廢棄彈簧床墊拆解及廢鐵變賣標售案來處理，拆解地點在大寮掩埋場，用大型破碎機具，拆解成棉質物與廢鐵渣（高碳鋼），廢鐵渣可變賣、廢料須送至焚化廠處理，目前拆解量尚足夠。

高市議員鄭光峰說，綠能及碳權是未來趨勢，回收業品項及業務也要與時俱進，減少垃圾產量、創造循環經濟，處理廢棄物過程中一定會產生相關費用，收費是合理的。

台南 床墊 環保局

延伸閱讀

一次性包材多到回不去 南市環保局出招 結合賣場設回收站

台南回收好康不能不知 廢筆電、廢平板…兌換賣場折價券

僱主反鎖印傭出陽台1周...供床墊枕頭下大雨仍不准入屋 終1招求救

台中月丟6587床墊傳清潔隊「拒收」！議員促破碎機上路

相關新聞

嬰幼食品等3類 重金屬管制加嚴

衛福部食藥署昨發布「食品重金屬含量新標準」，下修嬰幼兒食品、禽畜內臟等限量標準，並增訂堅果及油籽類的重金屬限量，自七月一...

健康主題館／洗腎只能虛弱休養？ 設定恢復目標 腎友暢遊無礙

「最怕遇到一種病患，就是透析後就認為做什麼努力都『沒用』，完全沒動力…」基隆松禾診所院長游振超指出，對於血液透析（俗稱洗...

搶救低迷蛋價 將淘汰180萬隻蛋雞

國內雞蛋生產量每日過剩近卅二萬顆，雞蛋產地價和批發價每斤來到廿五點五元和卅五元，創近三年新低。為了搶救蛋價，農業部與全國...

廢床墊堆如山 南2都擬收清運費

每年暑假是房東換床墊旺季，台南仁德掩埋場累積的廢棄床墊已超過6萬個，為提高處理量，環保局暫時委外破碎處理，也將培訓專業人...

傳統療法治多發性骨髓瘤 3成5患者撐不到移植

「多發性骨髓瘤像癌細胞界小強，生命力頑強，很難殲滅！」高雄長庚血液腫瘤科副科主任王銘崇指出，多發性骨髓瘤的癌細胞分裂較慢...

多發性骨髓瘤棘手 醫籲療法接軌國際

台灣將邁入超高齡社會，而多發性骨髓瘤好發族群為六十至八十歲長輩，年齡越大，發生率越高，已成隱憂。台中榮總血液腫瘤科主任滕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。