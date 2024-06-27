廢床墊堆如山 南2都擬收清運費

每年暑假是房東換床墊旺季，台南仁德掩埋場累積的廢棄床墊已超過6萬個，為提高處理量，環保局暫時委外破碎處理，也將培訓專業人力協助做破碎；高雄近兩年每年收運8萬至10萬個廢彈簧床墊，規畫明年起收取每個數百元不等的清運費，對此，南市府表示，希望能同步實施，會依民意研議。

高雄市政府指出，考量市民使用者費付原則、反映各階段廢彈簧床墊拆解成本，預計明年1月1日起採廢彈簧床墊收費機制，傳統式雙人床收費375元、獨立筒式雙人床收費700元，若為單人床尺寸，則收取前述費用6折。

台南市府認為，高雄若收取廢床墊清運費，恐發生部分床墊被載到台南丟的情形，因此若收費，兩市須同步實施。

台南廢棄床墊主要在溪南地區，環保局各區清潔隊回收後載到仁德掩埋場，但處理速度趕不上增加量，造成廢床墊堆積如山，去年大火燒掉了近2萬個床墊。環保局統計，近幾年1年回收的床墊4萬多個，平均每個月3千多個；局長許仁澤說，考量到廢棄床墊持續增加，今年投入280萬元委外處理，也藉此培訓有意願的清潔隊員，熟悉操作技巧後，負責未來床墊破碎處理。

南市議員郭鴻儀說，採收費方式，可能會引起民怨，且有人為了省錢會亂丟，效果不見得好，若以給予金額獎勵方式鼓勵回收商協助回收，可能會比收費效果來得好；許仁澤回應，此想法有創意，會列入討論。

高市環保局表示，高雄近兩年每年收運約8萬至10萬個廢彈簧床墊，現階段採廢棄彈簧床墊拆解及廢鐵變賣標售案來處理，拆解地點在大寮掩埋場，用大型破碎機具，拆解成棉質物與廢鐵渣（高碳鋼），廢鐵渣可變賣、廢料須送至焚化廠處理，目前拆解量尚足夠。

高市議員鄭光峰說，綠能及碳權是未來趨勢，回收業品項及業務也要與時俱進，減少垃圾產量、創造循環經濟，處理廢棄物過程中一定會產生相關費用，收費是合理的。