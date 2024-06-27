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搶救低迷蛋價 將淘汰180萬隻蛋雞
國內雞蛋生產量每日過剩近卅二萬顆，雞蛋產地價和批發價每斤來到廿五點五元和卅五元，創近三年新低。為了搶救蛋價，農業部與全國養雞協會將於七月啟動「寡產蛋雞淘汰計畫」，淘汰一隻，可獲廿元補助，預計淘汰一八○萬隻，另也將同步減少蛋種雞數量，盼藉此穩定蛋價。
根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內投入生產蛋雞約三五五九萬隻，每日生產量約十二萬一五五○箱，雖然農業部近期已積極協調產區自主淘汰寡產老母雞，但每天生產仍過剩近卅二萬顆。
農業部畜牧司副司長李宜謙指出，七月起將和全國養雞協會共同啟動兩個計畫，一是「寡產蛋雞淘汰計畫」，將以淘汰一八○萬隻為目標，每隻寡產老母雞淘汰可從農業部和蛋雞產業基金共獲得廿元補助。
李宜謙指出，二是「種雞停止孵化計畫」，過去每年進口種雞約廿六萬隻，去年因應缺蛋而增加到卅三萬隻，因此種雞多出來約六萬隻，生下的蛋就會直接當作一般食用蛋來販售，農業部也將補助相關飼料費。
蛋農指出，今年禽流感疫情相對穩定，感染禽流感的蛋場非常少，蛋價一直跌，讓飼養過程持續虧本，七月先加速淘汰，期待蛋價能夠有回穩跡象。
不過產業人士認為，蛋農自主淘汰是自身的責任，當時缺蛋的時候政府大量進口種雞，現在供過於求的時候政府又伸手補助淘汰，看起來整個產銷監控是失衡的，也讓部分農民變成只等政府出手的「巨嬰」，對其他產業並不公平。
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