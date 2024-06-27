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海漂豬驗出非洲豬瘟 金門豬肉產品7月前暫停輸台

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

金門縣烈嶼鄉青岐港岸際在本月22日發現1隻海漂豬屍，經防疫所採樣，送農業部獸醫研究所檢驗，昨檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，為今年金門首例，農業部也依動物傳染病防治條例規定，即日起至7月1日止暫停金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島。

金門縣防疫所22日中午接獲海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，於烈嶼鄉青岐港岸際發現一隻漂流豬屍，防疫所同仁立即赴現場執行檢體採樣及消毒後，就地焚燒掩埋，相關防疫作業人員及發現豬屍地點均已由縣防疫所徹底消毒，檢體即刻送至農業部獸醫研究所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測檢驗。

檢驗結果驗出，基因片段與第1第2基因型重組非洲豬瘟病毒株序列相似度達100%，縣防疫所長林政道表示，烈嶼鄉海漂豬屍地點周邊半徑10公里內共有13家養豬場，飼養豬隻2千8百餘隻，經烈嶼鄉公所、金城鎮公所、金寧鄉公所獸醫師於轄區內現場訪視，13家養豬場飼養管理及豬隻健康正常無虞。

林政道說，金門地理位置非常接近大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。此次個案已管制接觸到該漂流豬屍的防疫人員、車輛、器械，並執行消毒。

不過，公告件符合「金門地區偶蹄類動物加工產品銷台風險評估」規範名單的生產業者及產品，仍可輸往台灣及其他離島。

獸醫師 金門 非洲豬瘟

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