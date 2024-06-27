從裱褙到修復 台南囡仔吳挺瑋甘願為畫做軍師

從書畫家張大千、詩人周夢蝶到藝術家姚瑞中、吳耿禎，看似跨越時空與領域的人們，在裱褙及修復工作室「青雨山房」卻意外有了交集，主理人吳挺瑋投身裝裱工藝逾10年，仍樂為畫作做軍師。

青雨山房日前推出「一間裱褙店：青雨山房－裱褙店的文化構成」展，展出曾經手裝裱的逾200件作品，華麗參展陣容，足見其在藝廊、收藏家間的有口皆碑，也讓人意外看見當裱褙工藝成為主角的魅力，不到1個月展期便吸引1500名參展人次。

吳挺瑋創立青雨山房時，曾跟父母借了新台幣100萬元，父母要他寫下借據，若無成功，就乖乖回家接班經營西藥房生意，「家庭很容易有個期待，會希望小孩去走類似的路，但我從小就是完全叛逆。」

比方說，吳挺瑋對讀書完全提不起勁，從國高中就學會曠課、翹補習班，簽到後悄悄遁逃，雖然是點名簿上的全勤者，課堂小考紀錄卻一筆都與他無關；翹課時他流連於假日花市或廟宇，腳踏車後座往往是盆栽一起回家。

吳挺瑋慢條斯理說：「逛廟又不用錢，我待在那邊可以聽老人家說故事，農曆年後我們去天公廟拜拜，有捏麵人、糖葫蘆一大堆東西，很好玩，後來想，廟對我來說是很重要又特殊的，看見很多很美的東西。」

他從小最喜愛的課也正是美術課，更記得自己很早就發願「一定要到台北念書」，因為相信那裡擁有豐沛美術資源，後來如願就讀華梵大學美術系，看見有人才華洋溢，而有些人的作品也許就是差那幾筆幾畫，他總會因此熱衷提供意見，「我喜歡把光環留給人家，像是軍師」。

「裱褙」功夫也正是如此。吳挺瑋回憶，19、20歲左右，他因美術系課程注意到畫作修復，起心動念想學，但1名學長告訴他「要學修復就要先學會裱褙」，他因此拜師於裝裱師徐健國門下。

「拜師前，我師父要我學好如何將兩片紙/布黏在一起，光這樣就1年過去了，他在那1年刻意磨掉我的熱情，看見我還想學，他才正式收我為弟子。」吳挺瑋說。

最傳統的裝裱工藝是會為每幅畫量身打造畫框，要找出一樣的材質為底布，甚至參考藝術家風格去思考裱褙，吳挺瑋表示，「後來裝裱這件事情，變得非常制式化，我的方式就是堅持傳統方式，再加入我看見的現代元素。」

踏進青雨山房，角落有作家蔣勳畫作，桌面擱置書畫溥心畬筆墨真跡，大片白牆上無數風格迴異的藝術家畫作並陳，它們都在等待屬於自己的一件套裝，或是被細心回復本來面目。

接受委託前，吳挺瑋往往會問很多問題，這幅畫要放在家中、辦公室、還是畫廊？如果是家裡，其他家具是什麼風格，壁紙顏色又是什麼，最好還須提供擺放位置照片讓他參考，「有些人會被嚇到，但我認為我不單是為這幅畫設計裱框而已，我重視與作品、空間的互動」。

與顧客的互動，也是吳挺瑋重視的環節，這是他口中的「台南人熱情」，他曾幫顧客找尋可以展出作品的藝廊，意外促成顧客買下藝廊作品，雙方都歡喜；這種如「軍師」推動異業結盟的出謀畫策，也是他在成為「職人」以外最心甘情願的角色。