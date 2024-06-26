久坐少喝水…蒙古少婦下肢嚴重靜脈栓塞 來回6千公里奔台灣求診

蒙古一名27歲上班族少婦因久坐、喝水少，導致左下肢紅腫脹痛，被診斷為急性左下肢深部靜脈栓塞，已懷孕的她還因此不得不中止妊娠，但因在蒙古醫院治療後未見改善，她只得來台灣求診，彰化縣員榮醫療體系心臟外科主任賴金湖為她進行微創導管手術及藥物治療後，恢復良好。

賴金湖說，這名蒙古少婦3月間因下肢腫脹痛，經蒙古醫院診斷為急性左下肢深部靜脈栓塞，當時她已妊娠9周，為了後續治療，不得不忍痛中止妊娠，之後接受抗凝血劑藥物治療及放置下腔靜脈濾網，以避免血栓負荷增加，及預防死亡率高的肺栓塞。但治療數周後，左下肢腫脹疼痛感仍未改善，甚至還擴散到左下腹及骨盆處，後轉診到北京的醫院仍無法改善。

她在4月中經由國際醫療轉介到員榮醫院接受先進的微創導管治療。賴金湖說，少婦剛到員榮時，他比較患者兩側小腿圍及大腿圍，左側比右側各大於五到八公分，再用血管超音波檢查，確定左下肢的膕靜脈到股靜脈全是滿滿的血栓，立即為病患進行微創導管治療，用氣球擴張血管成型術及超音波震動溶栓導管置放，並配合血栓溶解劑，將血栓溶解乾淨。

賴金湖說，此療程有好幾個困難步驟，一是如何在堵死且不回血的膕靜脈建立導管，二是如何從完全堵死的靜脈中找到正確的靜脈主幹並打通，三是因血栓形成 已 6周，血栓已經組織化及硬化，及靜脈發炎而產生 的慢性狹窄，這些都大大增加將深層靜脈打通的困難度。

所幸，費時3小時手術，最後將病患左側膕靜 脈、股靜脈及髂靜脈血栓排除打通血管。手術後，病人立即感到腫脹疼痛的症狀改善。接下來數天，藉著超音波震動溶栓導管及血栓溶解劑的治療，使靜脈內的血栓溶解的更乾淨，接下來病患得長期服用抗凝血劑，穿著醫療級彈性襪，定期回診。

賴金湖上周為已回蒙古的女病患做視訊遠距診療，看到三千公里外蒙古的患者走路一切如常，左側大小腿也都瘦下來。