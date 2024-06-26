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浪漫幻滅？法國巴黎1處竟滿地垃圾 網親吐內幕：尿騷味很重
大家對於法國巴黎的印象是什麼呢？一名網友在PTT上分享巴黎市場的街景照，引發熱議，有網友坦言「巴黎就是一個去了會幻滅的城市」。
原PO指出，自己在推特上看到巴黎市場的街景照與影片，心想跟想像中的也差太多了，「滿地垃圾、環境髒亂、充斥叫賣聲」，大感震驚，並直呼「突然覺得台灣市場還是很乾淨的」。
貼文一出，立刻引發網友們討論，「馬賽也差不多」、「這是率真浪漫」、「不只市場，整個巴黎一堆老鼠，然後河超臭」、「中世紀歐洲差不多就這個樣子」、「你還真以為巴黎很浪漫啊」、「巴黎就是一個去了會幻滅的城市」。
有許多網友直言巴黎尿騷味很重，「地鐵的尿騷味是照片無法展示的」、「巴黎尿騷味很重喔」、「巴黎真的臭爛，街邊捷運都是尿騷味」、「尿味之都」、「人生第一次看到街角站一排尿尿就巴黎」、「到處尿騷味啊」、「巴黎空氣有一股尿味」、「巴黎不意外啊，一堆尿味」、「巴黎尿騷味很重」。
不過，有部分網友認為，台灣的市場也差不多，「台灣市場也是這樣啊，哪來乾淨？」、「跟台灣市場比至少沒有機車啦」、「還是比台灣乾淨啊」、「台灣的超髒好嗎？你是只活在台北」、「台灣的比這個髒」、「堪比台灣傳統市場」、「台灣市場也差不多啊」、「台灣的很臭」、「台灣是亂，一堆機車跟小攤，但不到髒臭」。
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