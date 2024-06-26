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高雄港旅運中心建置智慧微型電網 孤島模式可緊急供電

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣港務公司今年率先在高雄港旅運中心，完成建置智慧微型電網，圖為儲能系統。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司今年率先在高雄港旅運中心，完成建置智慧微型電網，圖為儲能系統。圖／台灣港務公司提供

淨零碳排為全球共同課題，台灣港務公司今年率先在高雄港旅運中心，完成建置智慧微型電網，尖峰負載時進行削峰填谷、降低營運能源耗用成本、提高能源使用效率，還能提高供電可靠度及綠電使用效率，另可作為孤島運轉模式，啟用緊急輔助供電功能。

因應全球暖化與氣候變遷，我國以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等4大轉型為目標，並制定2050淨零排放政策，其中，在「能源轉型」領域，港務公司今年率先於高雄港旅運中心完成建置智慧微型電網，其中包含能源管理系統、太陽光電系統（12.9kWp）及儲能系統（2MW）。

港務公司指出，能源管理系統結合AI技術應用，即時監測用電及發電等大數據蒐集分析進行合理AI模型訓練及推估以達到負載預測、太陽能發電預測，提供智慧決策、需量調度及能源管理試算分析等功能。

再結合太陽光電及儲能系統，不僅可就旅運中心尖峰負載進行削峰填谷、降低營運能源耗用成本、提高能源使用效率外，也可提高供電的可靠度與綠電使用效率。

另外，也可作為「孤島運轉模式」，啟動緊急輔助供電功能，維持正常供電，透過智慧感測元件，量測物聯網系統採集旅運中心各環境（照度、濕度、溫度、人流等）資訊，連動旅運中心內其它智慧化相關系統，進而提供辦公人員、遊客及民眾舒適且節能的環境。

港務公司表示，肩負國家港埠運作與基礎建設的重責大任，管理7大國際商港與2座國內商港，不僅全力配合協助推動綠能產業發展，取得國際認證成為綠色港口，也期待透過高雄港旅運中心的示範場域，以及後續建置高雄港第七貨櫃中心，帶動台灣各商港區陸續於2025至2026年完成儲創能設置，進一步朝能源轉型邁進。

台灣港務公司今年率先在高雄港旅運中心，完成建置智慧微型電網，圖為太陽光電系統。圖／台灣港務公司提供
台灣港務公司今年率先在高雄港旅運中心，完成建置智慧微型電網，圖為太陽光電系統。圖／台灣港務公司提供

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