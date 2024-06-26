台中、安平郵輪掛零 港務公司曝日本高檔郵輪停靠3港口

郵輪市場疫後逐漸復甦，但立委指出，台灣7大港口台南安平港、台中港掛零，郵輪推動進度緩慢，建議增加誘因，吸引航商將台灣納入航程，另外也要加快建置成智慧海港。台灣港務公司表示，目前已提供碇泊費免費，停航逾5次也免收旅客服務費，但強調郵輪遊艇產業應要有主政單位。

立法院交委會邀請交通部就「智慧航安、智慧港灣（港口）相關計畫辦理情形」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委陳亭妃指出，航港局推動近期推動智慧海港，應思考如何與台南的「安平亞果遊艇碼頭」、正在送規畫的「南仁湖遊憩開發」結合，讓安平港，藉著新科技發展優勢，除加強漁港功能，也能帶給旅客不同體驗。

陳亭妃表示，交通部既然已選定安平港作為港濱都會親水休憩特區計劃的發展地點，就應加快腳步，不應一拖再拖，措施現在AI轉型的機會；安平港也與中華電信合作，透過無人機、自主移動機器人（AMR）、水面無人載具（無人船）以及IoT感測設備，建構整合陸海空全域無人載具的5G智慧巡檢（智慧海港2.0）解決方案。

港務公司董事長李賢義表示，安平港目前的策略為「南自貿、北觀光」。觀光部分，亞果遊艇碼頭15.35公頃，分為4期，目前已完成前2期，亞果遊艇港有近百遊艇泊位，vila也已完工，第4期還有63個遊艇泊位，水岸複合式觀光17.24公頃，分三期明年起動工，預計2031年完工。

智慧海港部分，已開放海港與中華電信合作，目前還在驗證中，預計明年下半年可推動上路；中華電信已在基隆港建置智慧海港，現在在做高雄，台中港則已設置無人機；陳亭妃要求台南安平港速度也要跟上其他港口。

另外，民進黨立委林俊憲指出，統計113年郵輪船期預報表，基隆港航次數194艘次、高雄31艘次、花蓮7艘次、澎湖5艘次、蘇澳1艘次，而安平及台中則掛零；另外，今年統計至3月，基隆港郵輪旅客人數達7萬2911人、高雄港3萬322人、花蓮港9553人、台中港330人、台北港140人，安平及蘇澳則掛零。

林俊憲說，上述數據均顯示，台南安平港缺乏郵輪經濟，台中港也面臨同樣狀況；安平港可以停靠大型郵輪，但停靠航次及旅客人數均掛零，建議要增加誘因，吸引航商將台灣納入航程。

港務公司董事長李賢義會後受訪時表示，已積極到美國邁阿密招商，目前已提供碇泊費免費，同一艘郵輪停航超過5次，460元旅客服務費也免收；李賢義強調，整個郵輪遊艇產業應要有主政單位，例如觀光署，再結合航港局、地方政府一起來推進，才能有良好推動郵輪遊艇產業經濟。