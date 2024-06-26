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台灣高鐵推「南投星空季」專案 交通住宿全包3790元起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
搭高鐵．賞星空，創造夏日美好回憶。圖／高鐵公司提供
搭高鐵．賞星空，創造夏日美好回憶。圖／高鐵公司提供

為搶攻暑期市場，台灣高鐵公司推動高鐵假期「南投星空季」專案，包含高鐵來回車票、飯店住1晚、台中站至飯店接駁，以2人同行，平日台北出發入住南投溪頭米堤大飯店為例，每人最低3790元起，若選擇租車自駕出遊，也可選擇高鐵+飯店+自駕方案，同樣最低3790元起。

高鐵表示，「南投星空季」專案與南投溪頭妖怪森林渡假村及溪頭米堤大飯店合作，購買暑假期間7月1日至8月31日，每周五或周六出發、入住2家飯店的行程，贈送溪頭自然教育園區「夜間星空生態探索導覽」。

「南投星空季」專案包含高鐵來回車票、飯店住宿1晚、高鐵台中站至飯店的接駁。以2人同行，平日台北出發入住南投溪頭米堤大飯店為例，每人最低3790元起；若想要選擇租車自駕出遊，可選擇高鐵+住宿+租車的自駕遊行程，最低3790元起，就能再享36小時的租車。

針對喜愛觀星行程的旅客，高鐵表示，「南投星空季」結合合歡山觀星之旅，民眾可選擇「南投清境星空探索．國民賓館」、「南投清境星空探索．見晴花園」2日精緻遊行程。

專案內容同樣包含高鐵來回車票、高鐵接駁、飯店住宿，台北出發每人4937元起，行程也安排專人進行星空導覽，從夕陽到入夜，一次捕捉合歡山多變的美麗風貌，並深入了解星座故事與優美傳說。

高鐵表示，走訪合歡山除欣賞美麗星空，「南投星空季」行程也安排走訪青青草原、小瑞士花園等合歡山知名景點，享受四周群山環繞、草原連綿、羊隻成群的美景。

南投星空季暑假期間限定，週末出發加贈星空探索導覽。圖／高鐵公司提供
南投星空季暑假期間限定，週末出發加贈星空探索導覽。圖／高鐵公司提供
高鐵假期「南投星空季」，一次搞定交通、住宿和行程。圖／高鐵公司提供
高鐵假期「南投星空季」，一次搞定交通、住宿和行程。圖／高鐵公司提供

南投 飯店 高鐵

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