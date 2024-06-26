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明天高溫最顯著！高屏持續38度高溫 留意避免熱傷害

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預報員趙竑指出，明天可能是未來1周高溫最顯著的一天。記者林伯東／攝影
中央氣象署預報員趙竑指出，明天可能是未來1周高溫最顯著的一天。記者林伯東／攝影

中央氣象署預報員趙竑指出，明天可能是未來1周高溫最顯著的一天，受到太平洋高壓及偏東南風影響，除新竹市以外，各地都將亮高溫燈號，南部37度以上高溫範圍較今天更廣，高屏地區仍有局部38度以上高溫；至於未來是否有颱風，趙竑說，目前仍沒明確熱帶系統發展訊號，將持續觀察。

氣象署指出，今天最高溫為高雄市旗津區39.8度，主要是因該站設在高雄燈塔，地理環境較特殊，因此會有極端高溫；其他縣市部分，屏東縣內埔鄉38.4度、高雄市內門區38.1度；台南市、嘉義市也有局部37度以上。

趙竑說明，「明天可能會是未來1周高溫最顯著的一天」，高屏地區仍有局部38度以上高溫，台灣本島除新竹市外，各地都要慎防36度以上高溫；後續太平洋高溫稍弱，但高溫也僅稍降1至2度，仍需留意熱傷害。

降雨部分，趙竑表示，今天午後雷陣雨時間稍長，高雄以北、宜花山區，以及桃園、嘉義、台南地區有局部大雨發生機率，可能要入夜前才會緩和。

明天（27日）受到東南風影響，東南部地區、恆春半島容易有局部短暫雨，午後中部地區及各山區有局部短陣雷陣雨；周五（28日）太平洋高壓稍弱，午後降雨範圍擴大，台南以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區可能會有局部大雨。

周六至下周一（6月29日至7月1日）環境風場轉為西南風，中南部地區有不定時零星短暫陣雨，午後中部以北、東半部及各山區仍要留意雷陣雨。

下周二、三（7月2、3日）太平洋高壓再增強，又轉為偏東南風，西半部仍要留意高溫，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後同樣在中部以北、東半部及各山區有短暫雷陣雨。

至於未來是否會有颱風，趙竑表示，目前觀察雖在菲律賓東方海面有雲簇聚集，但環境不適合它發展，未來會朝南海方向移動，過程中可能逐漸消散，因此帶進台灣的水氣並不多；未來1周仍沒有明確熱帶系統發展訊號，後續將持續觀察。

台南 新竹 高溫

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