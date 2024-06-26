歐洲合唱大獎賽總冠軍 印尼巴塔維亞合唱團7月來台

應台北國際合唱音樂節之邀，睽違20年，歐洲合唱大獎賽總冠軍印尼巴塔維亞合唱團7月將來台，帶來多首充滿印尼特色的印尼民謠，也將搭配肢體舞蹈動作，演唱經典流行歌曲。

由台北愛樂文教基金會主辦的台北國際合唱節將於7月起在台灣登場，其中最讓合唱界驚豔的印尼巴塔維亞合唱團（Batavia Madrigal Singers）將在爆滿的演出行程中抽空，到日本大阪巡演之前先到台灣，參加合唱節演出。

台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲今天在記者會上表示，來自印尼的巴塔維亞合唱團睽違2004年剛創團時就曾經邀請他們來台灣，後來他們開始在世界各大賽贏得冠軍，2022年受邀參加歐洲六大合唱賽冠軍團才能參加的「歐洲合唱大獎賽」（European GrandPrix），拿到總冠軍，實力驚人。

除了印尼巴塔維亞合唱團之外，合唱節還邀請到雷歐亞少年合唱團首次來台，該團所屬的巴斯克自治區擁有古老且獨特的語言「巴斯克語」，也使得該團在演唱當地合唱曲目時獨具特色，雷歐亞少年合唱團發自內心愛合唱的音樂表現與清新的純淨和聲，充滿感染力。

挪威CANTUS女聲合唱團成立於1986年，在指揮朗蘿（Tove Ramlo）帶領下，以演唱傳統挪威民謠風格作品聞名，除了是合唱大賽常勝軍之外，2013年CANTUS女聲合唱團為迪士尼動畫電影「冰雪奇緣」演唱了開場曲薩米人頌歌（Vuelie），受到全球矚目，訪台時也將演唱這首透心涼的電影音樂。

今年是作曲家布魯克納200週年誕辰，開幕音樂會邀請楊書涵率領台北愛樂合唱團、台北愛樂青年管弦樂團及聲樂家陳美玲、陳珮琪、李世釗與謝銘謀，演出布魯克納的「感恩頌歌（Te Deum）」與布魯克納著名的無伴奏聖樂經典「聖母頌（Ave Maria）」和「義人的口（Os Justi）」，是布魯克納代表作之一。

閉幕音樂會則由駐節指揮豪勒隆（GáborHollerung）帶著合唱節的節慶合唱團、台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團、國立臺灣師範大學合唱團及台北愛樂青年管弦樂團共同演出威爾第的「安魂曲」。

台北國際合唱音樂節將於7月26日至8月4日登場，地點包括台北、宜蘭、高雄、屏東、嘉義及台南等地演出，也將舉行合唱大賽等活動。