這樣做省荷包！台電：住商節電試辦計畫自由參與 推廣智慧能源

台電近日推出住商節電試辦計畫，台電強調，這項計畫完全由民眾自由決定是否參與，節能是最有效率的能源，需量管理是世界節能趨勢，亦是國際電業行之有年的普遍作法，此次試辦方案參考了美國和日本的經驗，與工研院合作，特別針對家中有智慧家電、充電樁等設備的民眾，提供自由選擇參與的機會，結合智慧電表的推廣與應用，一起響應節電，節省電費同時也為環境永續盡一份力。

台電進一步指出，隨智慧電表逐步布建、智慧家電與智慧能源管理系統興起，各國紛紛推出能夠讓家戶參與節電的方案，如美國南加州愛迪生電力與日本中部電力皆有推出類似的智慧能源方案。台電參考國際經驗，與工研院攜手推出為期5個月的住商自動需量反應試辦方案，透過調整家電使用習慣移轉用電，台電則提供電費扣減優惠，與民間和商業用戶共同努力推動節電行動。

台電表示，只要參與試辦方案且每月節能達2度以上，除可享48元固定電費減免，每省一度可額外享10元電費優惠，詳情可見台電官網。

此外，針對環團對於麥寮1號機延約一事的質疑，台電解釋，本案因業者遇不可抗力因素，主動要求補發未發完的電力，台電基於合約穩定及履約完整性，在麥寮1號機可合法履約之前提下，同意於2025年底前補發，補發電量不會超出原受許可證變更短發之電量，若提早發完，合約提早結束，若未於2025年底前發完，亦不再展延。即使同意麥寮1號機補發電，全國仍維持減煤趨勢，隨著近兩年興達1、2號機及麥寮2號機除役，以及興達3、4號轉備用，台灣的煤炭使用量預計將持續下降。