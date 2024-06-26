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澎湖追風音樂燈光節 8/30起告五人等16組藝人連嗨

中央社／ 台北26日電

觀光署澎湖國家風景區管理處今天宣布，2024澎湖追風音樂燈光節8月30日登場，告五人、八三夭、盧廣仲、U:NUS等16組藝人，連嗨5個週五夜晚，邀歌迷一起遊澎湖。

澎湖追風音樂燈光節是澎湖秋季相當受歡迎的活動，澎管處統計，去年吸引近10萬名觀光客參與。

澎管處今天舉行記者會，宣布今年的澎湖追風音樂燈光節將在8月30日登場，光環境展演結合夢幻卡司藝人，打造澎湖秋季最強音樂盛事，8月30日追風開幕夜、9月6日魔幻音浪夜、9月13日樂團浪潮夜、9月20日嗨High造浪夜、9月27日閃耀閉幕夜，連嗨5個週五夜晚。

澎管處說，今年以「攏來SING嗨風」為題，號召所有熱血歌迷們，一起遊澎湖、SING嗨風、賞美景、吃美食。

澎管處公布今年澎湖追風音燈光節的表演藝人及團體，包括：告五人、韋禮安、周湯豪、盧廣仲、徐佳瑩、玖壹壹、林宥嘉、宇宙人、八三夭、U:NUS等共16組藝人；屬於創作唱跳男團的U:NUS也在記者會開唱，吸引許多歌迷到記者會現場追星。

澎管處長洪志光說，澎湖一年四季都好玩，秋冬除「追風音樂燈光節」外、還有「2024澎湖自行車跳島嘉年華」及「2024菊島澎湖跨海馬拉松」，今年這5場演唱會特別規劃「迎風搖滾SING嗨風-VIP遊程」，帶民眾暢遊澎湖，更保留演唱會VIP區享受搖滾視野第一排。

澎湖 記者會 音樂

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