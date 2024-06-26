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法鼓山關懷生命獎 歌手齊豫獲特殊貢獻獎

中央社／ 台北26日電
知名歌手齊豫。聯合報系記者林士傑／攝影
知名歌手齊豫。聯合報系記者林士傑／攝影

法鼓山人文社會基金會主辦2024年「關懷生命獎」，今天公布獲獎名單，台灣大悲佛學會獲得「大願獎」，醫師陳燕麟、志工張寶方獲得個人獎，歌手齊豫也獲得特殊貢獻獎。

為了獎勵透過正確生命價值觀的傳遞，培養永不放棄、積極正向的人生觀，法鼓山人文社會基金會主辦2024年「關懷生命獎」，今年共有12個團體及個人獲選入圍，並由決審評委包括法鼓山方丈和尚果暉法師、評審團召集人錢復、綠光劇團導演吳念真等人推選出獲獎者。

法鼓山人文基金會今天發布新聞稿揭曉獲獎名單，其中積極投入臨終關懷並推動生命教育的社團法人臺灣大悲佛學會獲得團體「大願獎」，既是肌萎症病患也同為醫師的陳燕麟得到個人「智慧獎」；「慈悲獎」則由無私奉獻於志工服務的張寶方獲選；今年也首次頒發「特殊貢獻獎」給齊豫，感謝齊豫長年對關懷生命與公益活動的付出。

法鼓山人文基金會指出，關懷生命獎頒獎典禮暨論壇活動將於9月14日下午1時30分在台北市中油大樓國光廳舉行，盼藉由獲獎者生命故事的分享，彰顯良善的力量，期盼能幫助陷於困境的朋友們，從「心」開始、重拾面對現實的勇氣，進而肯定自我生命價值，同時向社會大眾宣導珍惜人生、關懷生命的重要，進一步減少憂鬱自殺事件的發生，營造祥和健康的幸福社會。

法鼓山人文基金會也提到，除了公開表彰獲獎者外，屆時也會舉辦「當生命遇上AI」論壇活動，與談人邀請到法鼓山方丈和尚果暉法師、清華大學校長高為元、知名歌手與科技人李建復，暢談有關生命與AI運用的當代議題，7月起開放民眾報名。

人生 醫師

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