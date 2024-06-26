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台北花市新規花商須交保證金20萬 農業部：暫緩執行

中央社／ 台北26日電

台北花市原本7月起要求盆花乙種承銷人須以現金交新台幣20萬元保證金，引起花商不滿抵制。為確保盆花銷售不影響農民及消費者權益，農業部次長胡忠一今天說，已溝通暫緩執行。

台北市花綠小站花店協會指出，台北花市7月起調高沒攤位的盆花乙種承銷人每月業績新台幣1萬元，且須以現金交保證金20萬元，期限是6月30日，逾期將取消資格，花商對此表不滿，並指將不會繳交，屆時沒資格不進場交易。

由於減少花商進場交易可能影響盆花銷售，甚至退回產地。胡忠一指出，昨天得知相關資訊後，已跟台北花卉產銷股份有限公司聯絡，就此為上一屆董事會4月最後一次會議所做決議，溝通至7月11日常董會召開檢討以前暫緩實施，期間可先跟相關承銷人討論。

他指出，花商不進場交易，將影響到生產者的銷售及最末端消費者的購買權益，且台北花市的交易價格，其他花市也會做參考，會產生影響，農業部所做溝通，主要是為了確保這2種對象的權益。

農業部占2席董事之一的農業部農糧署組長蘇登照說，4月會議上他有表達反對新制的意見，說明當屆最後一次會議不宜做此決議，包含調高每月交易額及保證金從本票改為繳交現金，應先與相關承銷人溝通。

台北市資深花商告訴中央社記者，近來許多花商接獲台北花市以公文通知，7月1日起逐年調高盆花乙種承銷人（無攤位）業績標準1萬元，最多至8萬元；此外，承銷保證金20萬元改以現金繳交，6月30日以前未繳交，即取消盆花乙種承銷人資格，引發花商憤怒、不滿，決定消極抵制，不交保證金、不進場交易。

消費者 溝通 農業部

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