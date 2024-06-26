快訊

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

又一波新冠疫情爆發 醫嘆「政府沒準備」：被病毒打得措手不及

插旗宮廟後轉當網紅 高雄蚵仔寮名廟「主委」涉毒遭逮…背景曝光

英國5月底公告自駕車法 專家籲我國應盡快調適法規

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
自駕車產業持續在全球蓬勃發展，我國自駕巴士技術也已達L4等級。記者季相儒／攝影
自駕車產業持續在全球蓬勃發展，我國自駕巴士技術也已達L4等級。記者季相儒／攝影

自駕車產業持續在全球蓬勃發展，本報專題報導台灣自駕巴士商轉難，其中一部份歸咎於修法牛步。資策會科法所分析，英國5月20日公布的自駕車法，內容涵蓋自駕車上市許可、監管等。最快2026年該法案授權的自駕車就能上路。資策會科法所數位創新中心主任王自雄認為，我國應盡快展開自駕車法規調適。

資策會科法所分析，英國5月20日公布的自駕車法，可依法核發主責使用人、沒有主責使用人的自駕車，前者相當於L3自駕車意指車上要有人負責接手駕駛，後者則為L4至5等級的自駕車，完全由自駕系統驅動車輛。

英國自駕車法規定，若車輛啟動自駕功能但違反交通規則，導致他人損害時，由自駕車製造商負責，政府可發違規警告、賠償通知給車廠，要求改正、賠償受害人及開罰；反之若當駕駛未盡其注意義務、擅自改造或變造車輛、或於自駕車要求接手時沒接手，須負其民刑事及行政法上的責任。

此外，該法規定L3等級自駕車駕駛，及L4至5等級自駕車營運，須負責自駕車保險、維修保養、支付規費等，且不論是自駕車的製造商或營運商，均向主管機關申請設立，並指定公司1名員工擔任與政府間聯繫窗口，若有隱匿或謊報資訊，導致第三人受傷或死亡，最重可處該名聯繫負責人、公司權責主管14年以下有期徒刑併科罰金。

資策會科法所數位創新中心主任王自雄說，他曾參與我國無人載具科技創新實驗條例的立法，盼台灣自駕車業者在沙盒驗證技術後，開始規畫自駕車立修法期程及優先項目，交通部2023年已針對商用L3等級法規調適，盼我國盡快展開自駕車法規調適。

主管 修法 英國

延伸閱讀

【Daily Podcast】烏俄情勢：美俄雙方國防部長重新通話／維基解密創辦人亞桑傑認罪，結束14年司法纏鬥獲自由

新加坡創投董座問新商業模式 專家：生成式AI新創 全數會失敗

巴西富豪移民 為何首選美國、葡萄牙？

日皇夫婦出席白金漢宮國宴 英王籲促進兩國關係

相關新聞

持續熱下去！3縣市慎防中暑 到明天都是38度極端高溫

未來一周天氣型態仍然是「熱、熱、熱」，中央氣象署今下午5時24分發布高溫資訊，屏東縣直到明天白天有機會連續出現38度極端...

13歲少女罹猛爆性心肌炎 葉克膜換成「微型心臟幫浦」搶救奏效

一名13歲少女突然覺得心悸、胸悶、呼吸困難，且持續達兩天，治療後仍未好轉，轉送至中國醫藥大學附設醫院時已休克。急診醫師診...

新冠肺炎疫情爆發 蘇一峰：政府被病毒打得措手不及

新冠肺炎疫情爆發，衛福部疾管署昨公布上周新增817例確定病例，較前一周新增624例上升，並示警，原評估疫情高峰會落在8、...

吃甜食增腸病毒重症？ 醫學會：孩子「吃得下」就好

每年4至6月及9至10月，為腸病毒的流行高峰期；今年6月下旬，仍不斷傳出病情，門診有不少患者報到。孩子感染腸病毒，手腳長...

今高雄飆39.8度熱到快融化 粉專：未來3天高壓仍籠罩中南部更熱

天氣真的很熱，今天最高溫為高雄燈塔測站測出的39.8度，其次包括屏東三地門有38.4度及高雄內門38.1度。明天溫度會降...

英國5月底公告自駕車法 專家籲我國應盡快調適法規

自駕車產業持續在全球蓬勃發展，本報專題報導台灣自駕巴士商轉難，其中一部份歸咎於修法牛步。資策會科法所分析，英國5月20日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。