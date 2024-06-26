英國5月底公告自駕車法 專家籲我國應盡快調適法規

自駕車產業持續在全球蓬勃發展，本報專題報導台灣自駕巴士商轉難，其中一部份歸咎於修法牛步。資策會科法所分析，英國5月20日公布的自駕車法，內容涵蓋自駕車上市許可、監管等。最快2026年該法案授權的自駕車就能上路。資策會科法所數位創新中心主任王自雄認為，我國應盡快展開自駕車法規調適。

資策會科法所分析，英國5月20日公布的自駕車法，可依法核發主責使用人、沒有主責使用人的自駕車，前者相當於L3自駕車意指車上要有人負責接手駕駛，後者則為L4至5等級的自駕車，完全由自駕系統驅動車輛。

英國自駕車法規定，若車輛啟動自駕功能但違反交通規則，導致他人損害時，由自駕車製造商負責，政府可發違規警告、賠償通知給車廠，要求改正、賠償受害人及開罰；反之若當駕駛未盡其注意義務、擅自改造或變造車輛、或於自駕車要求接手時沒接手，須負其民刑事及行政法上的責任。

此外，該法規定L3等級自駕車駕駛，及L4至5等級自駕車營運，須負責自駕車保險、維修保養、支付規費等，且不論是自駕車的製造商或營運商，均向主管機關申請設立，並指定公司1名員工擔任與政府間聯繫窗口，若有隱匿或謊報資訊，導致第三人受傷或死亡，最重可處該名聯繫負責人、公司權責主管14年以下有期徒刑併科罰金。

資策會科法所數位創新中心主任王自雄說，他曾參與我國無人載具科技創新實驗條例的立法，盼台灣自駕車業者在沙盒驗證技術後，開始規畫自駕車立修法期程及優先項目，交通部2023年已針對商用L3等級法規調適，盼我國盡快展開自駕車法規調適。