醫療助戒毒 基隆醫院讓緩起訴治療完成率7成

過往毒癮者出監再犯率超過5成。衛福部立基隆醫院精神科主任武維馨今天分享自身經驗表示，封閉式團體治療及藥物治療下，完成緩起訴戒毒治療完成率可達7成，醫療介入幫助顯著。

衛生福利部今天舉辦「113年反毒有功人士團體頒獎典禮」，以「跨界攜手，引領新生」為主題，由總統賴清德及行政院長卓榮泰出席頒獎。

衛福部長邱泰源致詞表示，無論緝毒、防毒、拒毒或戒毒工作，都須仰賴公私部門跨界合作、共同努力，才能減少毒品新生人口，及協助已施用毒品者恢復穩定生活、預防復發，進而重返社會。對於明年將啟動的新世代反毒策略第3期計畫，將持續推動緩起訴戒毒治療，協助施用毒品者穩定在社區接受治療、減少再犯。

獲頒毒品戒治組有功人士的武維馨接受媒體聯訪指出，部立基隆醫院為基隆首家提供替代治療及緩起訴團體的醫療機構，其中針對一級毒品使用者，可使用美沙冬等藥物進行治療，持續配合療程直至結束的患者，比例高達8成。

至於二級毒品使用，武維馨說，多是心理上的成癮性造成，治療上以團體治療或認知矯治為主。院方參考國外做法，採15人封閉小團體模式進行，比起大班課程，個案間較能分享心路歷程、所遇困難，心理師也比較容易找出盲點、分析可採取策略，達成個別化影響，此外還有個管師和醫師提供看診及後續追蹤關懷，完成治療比例達7成。

武維馨說，在啟動緩起訴戒毒治療前，不少勒戒毒癮的個案，出監後會再犯，整體戒毒成功率僅5成以下；如今若經檢察官認定個按比較不適合勒戒或戒治模式，就會走轉向處遇，或由醫療院所進行緩起訴治療，而從數據上來看，醫療介入顯然對戒除毒癮有幫助。

衛福部新聞資料指出，政府自民國106年推動「新世代反毒策略」以來，政府投入第1期新台幣100億元，第2期150億元經費，使初犯毒品施用人數由105年1萬4349人，降至112年8198人；各級毒品施用人數從6萬638人減少至4萬2859人。並透過補助藥癮治療費用降低就醫屏障，接受治療人數由108年2178人增加至112年1萬3884人。