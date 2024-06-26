秋野芒劇團新北龜山國小巡演 「許願樹」助對話

秋野芒劇團偏鄉巡演之旅，今天到新北市新店龜山國小演出「許願樹」兒童劇讓演員與師生對話。劇團創辦人許子漢說，進偏鄉讓青年更瞭解台灣土地需要，盼助國小生每年看1部戲。

秋野芒劇團表示，2013年與教育部「數位機會中心」及國光劇團合作，改編兒童繪本成為「許願樹」兒童劇，發表後在偏鄉巡演獲熱烈迴響。

台灣大學文學博士許子漢熱愛古典戲曲、現代戲劇，他說，秋天的野芒花代表對台灣劇場能遍地開花想望，帶領大學青年志工組成戲劇服務團隊為偏鄉學童帶來歡笑與戲劇，並帶領青年學生壯遊台灣。

他指出，今天在新店區龜山國小的演出，是2024暑期巡演第6場；2年多前，曾在龜山國小布置舞台完成後，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緊急拆台撤離，如今終於成功讓孩子們與團隊志工圓夢。

許子漢說，結束台東縣卑南鄉太平國小及東河鄉北源國小、台南市學甲區頂洲國小、嘉義縣大埔國小及鹿草國小演出後，昨晚抵達龜山國小時還下著雨，今天放晴；位於桂山電廠旁的龜山國小，團隊下午演出時，全校師生一同沉浸在戲劇的歡樂與笑聲中，尤其孩童很愛與演員對話。

他指出，這是秋野芒累計演出的第422場，演畢立即前往花蓮縣為演出準備。團隊巡演前，還會對志工說明社區文史課程，讓大家認識台灣土地。戲劇串連起國小學童、大學非戲劇科系學生，是最好的戲劇教育實踐場域。

支援接駁任務的志工魏遠斌告訴中央社記者，戲劇是動手、實踐，結合團隊、美感、情意、生命的教育。秋野芒劇團將藝術資源帶入偏鄉，讓學童接受更多文化、知識的刺激，帶來希望與夢想。