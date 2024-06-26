13歲少女罹猛爆性心肌炎 葉克膜換成「微型心臟幫浦」搶救奏效

一名13歲少女突然覺得心悸、胸悶、呼吸困難，且持續達兩天，治療後仍未好轉，轉送至中國醫藥大學附設醫院時已休克。急診醫師診斷為猛爆性心肌炎並使用葉克膜急救，但因末端血液循環不佳，缺乏血液供給，導致雙腳發黑。心臟血管外科醫師吳佳穎與團隊將葉克膜換成「微型心臟幫浦」，利用微小的驅動馬達維持血液循環，經過一周治療，心臟功能終於逐漸恢復，後來移除幫浦並轉至普通病房，順利出院返家。

吳佳穎說，心肌炎大多是病毒引起心臟肌肉出現發炎反應，導致心肌細胞受傷、心臟收縮功能變差，嚴重者甚至會心臟衰竭而死。患者至急診時，經過電擊後仍不斷發生心室過速的心律不整，血壓收縮壓僅剩70mmHg左右(正常值120mmHg)，意識不清，屬於猛爆性心肌炎，若沒有立即置放葉克膜，隨時可能心跳停止，死亡率極高。

她說，葉克膜可替代部分心肺功能進行體外循環，但可能造成下肢缺血過久造成傷口感染、截肢，或是腸胃道、肺部、腦部多處出血的嚴重併發症，以及行動限制造成的褥瘡等問題。

因此，決定改用目前世界最小體積的「微型心臟幫浦Impella」，經穿刺鼠蹊部皮膚或是由鎖骨下放置到心臟內。不只術後傷口小、可下床活動，更能降低下肢併發症如出血、壞死和感染的發生。

外科部副主任李秉純說，當心臟功能衰竭，無法有效供應血流時，會出現包括水腫、呼吸急促、血壓偏低、頭暈、消化不良以及全身虛弱等症狀。國際研究統計，每10萬人中約有4至6例心肌炎患者。中醫大附醫心臟血管外科每年大約接收7至10位需緊急使用葉克膜治療的重症心肌炎患者。為預防心肌炎，維持良好的免疫力是關鍵，包括定期接種流感疫苗、保持正常作息、避免吸煙與飲酒、實行安全性行為及保持良好的衛生習慣等。