高屏27日防38度高溫 南部37度以上範圍廣

氣象署表示，明天天氣與今天類似，受到太平洋高壓及偏東南風影響，明天除新竹市外，各地都亮起高溫燈號，南部攝氏37度的範圍可能較今天更廣，高屏地區仍有局部38度以上高溫。

根據中央氣象署網站，今天最高溫為高雄市旗津區39.8度，主要是該站設在高雄燈塔，地理環境較特殊，因此會有極端高溫；其他縣市部分，屏東縣內埔鄉38.4度、高雄市內門區38.1度；台南市、嘉義市有局部37度以上高溫；雙北、台中市、雲林縣、嘉義縣及台東縣也有局部36度以上高溫。

氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，明天可能是未來一週高溫最顯著的一天，高屏地區仍有局部38度以上高溫發生的機會，本島除了新竹市外，各地都要預防氣溫達36度以上；後續太平洋高壓稍弱，但也僅是高溫稍降1、2度左右，仍要留意熱傷害。

趙竑提到，今天午後雷陣雨時間稍長，高雄以北、宜蘭、花蓮山區及桃園、嘉義、台南地區仍有局部大雨發生的機率，可能到入夜前後才會緩和。

趙竑表示，明天受東南風影響，東南部地區、恆春半島容易有局部短暫雨，午後則在中部地區及各山區有局部短暫雷陣雨；28日太平洋高壓稍弱，午後降雨範圍擴大，台南以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區可能有局部大雨。

趙竑說，29日至7月1日環境轉為西南風，中南部地區有不定時零星短暫陣雨，午後中部以北、東半部及各山區留意雷陣雨；7月2、3日太平洋高壓再增強，又轉為偏東南風，西半部留意高溫，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後同樣在中部以北、東半部及各山區有短暫雷陣雨。

趙竑提到，目前觀察雖然在菲律賓東方海面有雲簇聚集，然而環境不適合發展，未來會朝南海方向移動，過程中可能逐漸消散，因此傳輸進入台灣的水氣並不多；未來一週仍沒有明確熱帶系統發展訊號，氣象署會持續觀察。