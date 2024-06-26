預立醫療照護諮商健保給付 4大對象7/1起適用

簽署預立醫療決定前要先自費數千元進行諮商，成推動門檻。末期病患、輕度失智、公告重症及居家照護整合等4大類對象，今年7月1日起諮商將納健保給付，預計下半年6萬人受惠。

隨著時代改變，生死議題不再是觸霉頭禁忌，台灣「病人自主權利法」2019年1月6日上路，保障成年人成為末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人、極重度失智、其他經衛福部公告「無法治癒、痛苦難以忍受重症」，可選擇尊嚴善終。

「病人自主權利法」是亞洲第1部以病人為對象的專法，根據衛生福利部統計，截至2023年底，簽署預立醫療決定（AD）人數累積6萬8000人，僅占國內成年人比例不到1%。與末期病人簽安寧緩和無須自費相比，不少醫療機構反應自費是預立醫療意願最大門檻。

簽下預立醫療之前，需要與團隊諮商，預立醫療照護諮商費用是新台幣2000元至3500元不等。衛生福利部中央健康保險署署長石崇良今天下午向媒體說明，共擬會同意開放4類對象「住院時」預立醫療諮商費用健保給付，新制將於今年7月1日起上路，推估健保花費約1.8億元。

石崇良表示，這次開放的適用對象為符合安寧緩和醫療條例末期患者、有自主行為能力輕度失智症患者、衛福部公告「難以忍受、無法治癒疾病」，以及仍有自主能力的居家醫療照護整合計畫個案，預計全數約20萬人，「不會剛好這1年都有住院機會，預估下半年6萬人受惠。」

衛福部多次評估一口氣放寬至全民預立醫療照護諮商免費的可行性不高，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長柯彤文過去曾提及，在健康民眾可諮商前提之下，費用不太可能全數由健保給付，將持續與臨床單位尋找預立醫療諮商自費金額調降可能性。