今高雄飆39.8度熱到快融化 粉專：未來3天高壓仍籠罩中南部更熱

天氣真的很熱，今天最高溫為高雄燈塔測站測出的39.8度，其次包括屏東三地門有38.4度及高雄內門38.1度。明天溫度會降一點嗎？還是繼續熱？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，未來３天依然是高壓籠罩，東南風過山沉降的型態，中、南部可能會再更熱一點點，室外活動一定要防曬、補充水分，注意熱傷害。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓籠罩，熱風吹。今天除了高壓籠罩，又有東南風過山沉降，真的好熱，熱到在外面隨時都會融化的那種熱。

中央氣象署下午17時24分針對全台18縣市發布高溫資訊(紅色)，指出各地天氣高溫炎熱，明(27)日白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、桃園市、苗栗縣、臺中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

高溫紅色燈號：屏東縣。高溫橙色38燈號：台南市、高雄市。高溫橙色36燈號：台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣。高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，影響時間：27日白天。