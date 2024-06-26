快訊

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論5大議題一次看

又一波新冠疫情爆發 醫嘆「政府沒準備」：被病毒打得措手不及

插旗宮廟後轉當網紅 高雄蚵仔寮名廟「主委」涉毒遭逮…背景曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今高雄飆39.8度熱到快融化 粉專：未來3天高壓仍籠罩中南部更熱

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
中央氣象署下午17時24分針對全台18縣市發布高溫資訊(紅色)，指出明天繼續高溫炎熱，恐超過36甚至38度以上。本報資料照片
中央氣象署下午17時24分針對全台18縣市發布高溫資訊(紅色)，指出明天繼續高溫炎熱，恐超過36甚至38度以上。本報資料照片

天氣真的很熱，今天最高溫為高雄燈塔測站測出的39.8度，其次包括屏東三地門有38.4度及高雄內門38.1度。明天溫度會降一點嗎？還是繼續熱？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，未來３天依然是高壓籠罩，東南風過山沉降的型態，中、南部可能會再更熱一點點，室外活動一定要防曬、補充水分，注意熱傷害。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓籠罩，熱風吹。今天除了高壓籠罩，又有東南風過山沉降，真的好熱，熱到在外面隨時都會融化的那種熱。

中央氣象署下午17時24分針對全台18縣市發布高溫資訊(紅色)，指出各地天氣高溫炎熱，明(27)日白天屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台南市、高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、桃園市、苗栗縣、臺中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

高溫紅色燈號：屏東縣。高溫橙色38燈號：台南市、高雄市。高溫橙色36燈號：台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣。高溫黃色燈號：基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，影響時間：27日白天。

屏東縣 高溫

延伸閱讀

持續熱下去！3縣市慎防中暑 到明天都是38度極端高溫

高雄蚵仔寮名廟「網紅主委」涉毒遭逮 通安宮發聲了：個人行為

大熱天不怕曬黑！高雄驚見「藏鏡人」全副武裝上班 大批網笑歪：哪買的

全台熱成紅番薯！高雄飆39.8度 氣象署針對17縣市發高溫示警

相關新聞

持續熱下去！3縣市慎防中暑 到明天都是38度極端高溫

未來一周天氣型態仍然是「熱、熱、熱」，中央氣象署今下午5時24分發布高溫資訊，屏東縣直到明天白天有機會連續出現38度極端...

13歲少女罹猛爆性心肌炎 葉克膜換成「微型心臟幫浦」搶救奏效

一名13歲少女突然覺得心悸、胸悶、呼吸困難，且持續達兩天，治療後仍未好轉，轉送至中國醫藥大學附設醫院時已休克。急診醫師診...

新冠肺炎疫情爆發 蘇一峰：政府被病毒打得措手不及

新冠肺炎疫情爆發，衛福部疾管署昨公布上周新增817例確定病例，較前一周新增624例上升，並示警，原評估疫情高峰會落在8、...

吃甜食增腸病毒重症？ 醫學會：孩子「吃得下」就好

每年4至6月及9至10月，為腸病毒的流行高峰期；今年6月下旬，仍不斷傳出病情，門診有不少患者報到。孩子感染腸病毒，手腳長...

今高雄飆39.8度熱到快融化 粉專：未來3天高壓仍籠罩中南部更熱

天氣真的很熱，今天最高溫為高雄燈塔測站測出的39.8度，其次包括屏東三地門有38.4度及高雄內門38.1度。明天溫度會降...

英國5月底公告自駕車法 專家籲我國應盡快調適法規

自駕車產業持續在全球蓬勃發展，本報專題報導台灣自駕巴士商轉難，其中一部份歸咎於修法牛步。資策會科法所分析，英國5月20日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。