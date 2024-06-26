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醫：肌少型肥胖比單純肥胖者罹心血管疾病風險更高

中央社／ 新北26日電

年約40歲的張小姐身材豐滿，最近卻被醫師診斷罹「肌少型肥胖」。衛福部台北醫院表示，這類脂肪較多「油包肉」的人，比單純肥胖者罹患心血管及代謝疾病風險更高。

台北醫院今天發布新聞稿，營養師王盈媗表示，現代人經常外食、活動量低，生活及飲食習慣不佳，隨著年齡增長，肌肉流失快速，體脂肪也快速增加，易導致「肌少型肥胖」，老年人及中年外食族要注意。

她表示，「肌少型肥胖」沒有統一的定義，診斷標準不同，臨床簡單說明為「肌少症加肥胖」，此類脂肪比肌肉多「油包肉」的人，比單純肥胖者罹患心血管疾病的風險高20%以上，代謝疾病罹患風險更高。

王盈媗表示，建議罹患肌少型肥胖者的改善上應把握4重點，首先是均衡飲食，正餐吃飽、不吃點心，多攝取蔬菜。其次是攝取足量蛋白質，避免因減重或低熱量飲食而導致肌肉流失。肉類優先選擇低脂及白肉類，避免攝取過多油脂和飽和脂肪。

她表示，第3是要補充鈣質和維生素D，能減緩骨質流失，維生素D能幫助肌肉合成，改善肌少症和預防骨質疏鬆症。每天曬太陽10到15分鐘，能讓身體生成維生素D。

她強調，最後的重點就是要多運動，以快步走、慢跑、騎腳踏車、游泳等有氧運動提升心肺功能、減少體脂肪；利用重物或彈力帶的阻力運動，能維持骨骼肌質量、提升肌肉力量。透過飲食和運動雙管齊下，才能有效預防及改善肌少型肥胖。

肥胖 脂肪

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