吃甜食增腸病毒重症？ 醫學會：孩子「吃得下」就好

每年4至6月及9至10月，為腸病毒的流行高峰期；今年6月下旬，仍不斷傳出病情，門診有不少患者報到。孩子感染腸病毒，手腳長滿水泡，包括嘴巴病灶也讓兒童吞嚥時產生疼痛感。醫護人員會建議家長餵食布丁、冰淇淋緩解喉嚨不適症狀，但有研究指出，腸病毒重症與高血糖有關，應該禁糖。

台灣兒童感染症醫學會秘書長、基隆長庚醫院兒科教授級主治醫師蔡明翰表示，腸病毒患者常會有口腔潰瘍，導致食不下嚥，門診常會遇到家長心疼詢問：「孩子不吃東西怎麼辦？」其實只要吃得下都沒問題，染病期間可以吃些甜食，刺激味覺並幫助提升食欲。

蔡明翰說，腸病毒因侵犯中樞系統，造成身體發炎反應、血糖上升，跟染病後再進食甜食激發升糖素上升無關。而且兒童不吃東西容易脫水，即使是流失輕微的水分，對身體影響也很大，飲食上不須過多的限制。

大部分罹患腸病毒的患者，臨床症狀為發燒、口腔潰瘍及進食困難等，多為輕症表現，大約一周內多會自動痊癒。蔡明翰提到，血糖是病程進展，並非因為吃甜食所造成。即使是重症患者，也不太需要禁食，除非有合併其他慢性疾病，則另依個人狀況給予食物攝取建議。

少數個案會出現合併症，腸病毒重症發生機率約數百至數千名有一位，尤其是腸病毒71型容易侵犯腦幹，造成腦幹腦炎及全身性發炎反應症候群（Systemic Inflammatory Response Syndrome， SIRS）等病症，可能會刺激自主神經過度興奮，導致心跳快、血壓高及血糖高等。

蔡明翰強調，血糖高不是因為食用過多甜食所致，而是病毒侵犯中樞神經造成。當家中孩童感染腸病毒，要注意規律監測生命徵象並注意病情進展，鼓勵多吃多喝，避免發生更嚴重的脫水。