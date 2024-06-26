缺電？住商試辦自動需量反應 當月省電超過2度享回饋金

可以把電費從台電公司賺回來的自動需量反應方案，現在開放住宅與小商店報名參加，條件是要改裝台電的智慧電表，以及使用可穩定聯網的智慧家電，當月累計省電2度，節電回饋金至少就有48元，台電總經理王耀庭表示，目前已知約有8千戶有興趣，預計試辦期間5個月，徵求2萬戶參與計畫，每戶節電雖然不多，但可積少成多。

台電為鼓勵住宅及小商店節電，推出自動住商節電試辦計畫，且此節電計畫運用到「需量反應」，令人懷疑是否缺電缺過頭，腦筋動到小用電戶身上？國民黨立委楊瓊瓔26日也在經委會上對節電方案提出質疑「不缺電為何要做新方案」，經濟部次長連錦漳回應，與缺電無關，節電是本來就要做的。

台電表示，用戶加入試辦計畫，節能大於2度就能享有回饋，參加資格是裝有智慧電表的住宅或小商店用戶，具備持續連網的智慧空調、家電、充電椿等設備，能透過「需量反應服務商」（奧創智慧、艾法科技、工研院），或「智慧家電設備商」（日立冷氣、台灣松下、東元電機），接受並執行台電自動需量反應平台發出的指令，自動調整用戶設備狀態，例如，將冷氣從25度調高至27度等，但用戶如果覺得太熱，可以調回25度，中止自動需量反應平台發出的指令。

執行期間自7月1日起至11月30日止，自用戶申請通過的次月起參加至11月30日止，每天下午2時至晚上10時，台電依電力系統需要，透過需量反應服務商或智慧家電設備商指令用戶，執行用戶設備抑低用電，每月執行次數不低於1次、不超過16次，每日以2次為限。

固定電費扣減（每戶每月48元）加上當月節電量（每度10元），就是節電回饋金。舉例，用電報名3台冷氣，當月通知執行4次，4次累計節電量4度就是40元，固定電費扣減48元加上當月節電量40元，可獲得節電回饋金88元。台電評估5個月可節省64萬度電，經費約2100萬元。

台電表示，隨智慧電表逐步布建、智慧家電與智慧能源管理系統興起，各國紛紛推出能夠讓家戶參與節電的方案，如美國南加州愛迪生電力與日本中部電力皆有推出類似的智慧能源方案，台電與工研院合作，推出為期5個月的住商自動需量反應試辦方案，透過調整家電使用習慣移轉用電，台電提供電費扣減優惠，用戶則配合節電行動。