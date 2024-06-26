男車禍眼周瘀青、看東西疊影 就醫為眼窩骨骨折

40多歲男子日前騎機車發生車禍，眼睛腫成貓熊眼，看東西還出現2個影像，竟是眼窩骨骨折。醫師表示，眼窩骨骨折通常外觀沒有傷口，只有一片瘀青，若視覺疊影，務必盡速就醫。

眼窩就像是一個盤子，台北慈濟醫院口腔顎面外科主任許博智今天透過新聞稿指出，眼窩骨是容納並保護眼球的凹狀結構，可以將眼球托住，只要底骨斷裂，眼球和軟組織就會往下掉，導致眼球活動受限，雙眼產生複視，無法對焦。

許博智說，眼窩下方的骨折是常見顏面骨折，只要輕微撞擊就可能造成眼窩底骨斷裂或碎裂，造成眼球及組織移位，但通常外觀沒有傷口，只有一片瘀青。

他日前收治1名個案為40多歲男子，騎車發生車禍遭大力撞擊，送醫急救時雖然沒有明顯外傷，但眼睛周圍腫脹瘀青，當眼睛向下看會出現明顯疊影，經電腦斷層檢查，發現左邊眼窩骨碎裂，致使眼球軟組織向下掉，產生複視。

許博智指出，傳統眼窩骨修復手術是透過下眼瞼，將手術器械伸入患部，從上往下修復眼窩骨折處，雖然不會在臉上造成疤痕，但病人在術後會嚴重腫脹約3到5天，且過去沒有醫療導航技術，醫師只能憑感覺復位，可能造成左右眼球的高度不一而產生視差。

這次他採取新型手術方式，利用內視鏡及導航系統進行眼窩骨折修復手術，不同於過去從眼瞼進行手術，直接將內視鏡器械從口腔進入，精準修復眼窩骨折，術後沒有在臉上留下傷口，成功解決複視問題。

許博智特別提醒，顏面遭受撞擊導致眼窩骨骨折，一定會產生瘀青，若看東西出現2個影像，務必要盡速就醫檢查，儘早治療。