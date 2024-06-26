天使居免費照顧長者 王建煊：以小愛推大愛

林口鑫淼天使居免費收容失智與獨居老人，並提供許多弱勢族群工作機會！前監察院長王建煊26日慶祝與妻子60年的鑽石婚時，特別介紹鑫淼天使居，提供弱勢者生病，年老到往生的所有照顧，天使居也與多個弱勢團體合作，由亮翌洗衣庇護工坊的身心障礙者負責洗衣、基督教更生團契桃園日光之家的非行少年於餐廳工作等，盼能將愛心推廣出去。

天使居免費照顧老人

王建煊與妻子歡慶60週年的鑽石婚，邀請六個弱勢團體到場共同祝賀，包括「香園紀念教養院」、「亮翌洗衣庇護工坊」、「桃園市唐氏症家長協會」、「新北特殊教育學校」、「腦性麻痺協會」與「更生團契桃園日光之家」。

慶賀地點位於「鑫淼天使居大樓」，也是王建煊建設的綜合長照機構，盼能提供失依老人更完善的照顧，從一樓的餐廳、書院，到二、三樓的住宿照顧中心，與四樓的失智症團體家屋，環境整潔明亮。

王建煊介紹說，天使居是由民間集團發起，入住者完全免費，原則上都收置低收入戶、獨居老人等族群，更承諾會照顧他們到往生安葬為止，而這些經費都仰賴各界的捐助。

洗衣、餐食交由弱勢

亮翌洗衣庇護工坊創辦人劉月廷分享，過去曾擔任殘障協會的就業輔導員，但許多障礙者工作不到一個禮拜就遭到解雇，但她說，這些孩子其實工作態度、能力都沒有問題，所以就自己開設工廠提供就業機會。王建煊分享，天使居的衣服都給他們洗滌與整燙，提供身心障礙者更多就業機會。

基督教更生團契桃園日光之家牧師陳健榮表示，更生團契時常進行反毒宣導、非行少年生活安置的工作，但近年犯罪年齡一直下降，愈來愈多少青少年被幫派利用，進行詐騙、販毒等工作，機構就希望能輔導他們升學就業。王建煊也指出，一樓的天使餐廳提供許多餐點，都是由這些非行少年負責烹飪。

新北市立特殊教育學校的學生們組成樂團，其中還有學生拉奏小提琴，特別吸睛。該校校長洪雅玲說，拉小提琴的學生其實是以自學的方式學習樂器，因為許多身心障礙孩子要上才藝課程時，都會遭到拒絕，而特教學校的使命，就是要讓更多人認識身心障礙，也理解到相關團體需要更多幫助。

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