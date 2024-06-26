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新冠肺炎疫情爆發 蘇一峰：政府被病毒打得措手不及

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
胸腔內科醫師蘇一峰表示，這波新冠肺炎疫情爆發，感覺政府完全沒有準備，被新冠病毒「打得措手不及」。本報資料照片
胸腔內科醫師蘇一峰表示，這波新冠肺炎疫情爆發，感覺政府完全沒有準備，被新冠病毒「打得措手不及」。本報資料照片

新冠肺炎疫情爆發，衛福部疾管署昨公布上周新增817例確定病例，較前一周新增624例上升，並示警，原評估疫情高峰會落在8、9月間，將提早至7月到來。對此，胸腔內科醫師蘇一峰表示，這波新冠肺炎疫情爆發，感覺政府完全沒有準備，許多快篩試劑於今年年底到期，甚至緊急啟動採購「莫納皮拉韋」抗病毒藥物。

蘇一峰說，近期新冠肺炎患者暴增，每天可以收治約10名患者，人數已是上月的2、3倍，當政府宣布與新冠病毒共存後，且現在正值夏天天氣炎熱，民眾戴不住口罩，均可能會導致疫情再次流行，這些事情，政府應該都可以事先預測，但感覺政府沒有完全準備，被新冠病毒「打得措手不及」。

蘇一峰指出，醫療機構日前缺生理食鹽水等輸液，如今在護理人員短缺下又缺病床，且新冠疫情爆發，再次造成急診壅塞，如台大醫院急診已通報119滿床，而截至今天下午5點多，還有70多人等待住院，急需政府出面解決。

新冠肺炎 疫情 蘇一峰

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