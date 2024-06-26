快訊

失業沒錢回老家…台中單親父帶8歲女兒回南投 徒步走4小時被警搭救

每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

首款民間自費新車檢測 NISSAN X-TRAIL獲4星

中央社／ 台北26日電

交通部今天公布首款民間自費申請檢測的車輛安全，車型NISSAN X-TRAIL獲評鑑為4顆星。

交通部指出，今年自費參與測試的車型有2款，NISSAN X-TRAIL的測試結果今天公布，HONDA CR-V的測試預計年底公布。

交通部指出，經過財團法人車輛安全審驗中心執行TN CAP主動、被動安全評等試驗，NISSAN X-TRAIL於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護96%、兒童保護68%、行人保護72%及安全輔助84%，依據星級評等平衡標準規定，X-TRAIL車型整體星級的評等為4顆星。

交通部在111年完成台灣新車安全評等（TNCAP）制度，委託財團法人車輛研究測試中心建置相關檢測設備，並於市面上購買前一年銷售量較高的小客車，以更嚴格於強制性安全法規的標準做車輛碰撞測試，112年起，每季公布2種小汽車車款，提供消費者更完整的購車資訊。

車廠看到台灣新車安全評等的推動結果，今年首次有新車上市前有意願自費做評等。

車輛安全審驗中心執行長周維果說，今年公務預算只能購4款車型測試，加上民間自費的有2款，全年測試6款車型，無論是公務還是自費，購車仍是由消基會祕密執行，所有檢測流程標準完全一致。

X 交通部

延伸閱讀

TNCAP首次自費受測車輛結果出爐 Nissan X-Trail撞出四星成績

首輛自費受評新車安全評等 Nissan X-Trail獲四顆星

Nissan推出Z Heritage Edition跑車 向經典Datsun 240Z致敬

影／地表最速手排Nissan R34 GT-R！可以海放Bugatti

相關新聞

蛋太多了 農業部7月啟動180萬隻蛋雞淘汰計畫

國內雞蛋買氣依舊不佳，即使近期已連續6次降價，但是蛋價依舊沒能拉抬上來，雞蛋產地價和批發價每斤來到25.5元和35元的近...

台南今年6月熱傷害達34人次 醫師提醒戶外工作者要小心

近期南部天氣炎熱，連日來高溫達34到36度，甚至有臉書粉專統計數據，近30年來全台各地氣溫30℃以上的日子，台南以186...

聯合報系獲國家環境教育獎 彭啓明：每位獲獎人都是環境部長

台灣環境教育界最高榮耀的「國家環境教育獎」今（26）日舉行第九屆頒獎典禮。聯合報系獲民營事業組優等獎，是本次唯一獲獎的媒...

澎湖追風音樂燈光節8月登場 16組演唱會卡司曝光

2024澎湖追風音樂燈光節將在8月30日登場，今年以「攏來SING嗨風」為題，連續5個周五夜晚舉辦五大主題演唱會，邀請林...

國家警報響了！6縣市大雷雨轟1小時 1區山區暴雨

午後大雷雨來了，包括宜蘭、雲林等6縣市大雷雨轟1小時，中央氣象署呼籲民眾注意。

爆熱新冠疫情卻升溫 公衛專家：冷氣房效應、疫苗保護力歸零是主因

與過去不同，今天入夏之後新冠肺炎進入上升期。台大公共衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，現在流行的KP系列菌株...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。