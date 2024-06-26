首款民間自費新車檢測 NISSAN X-TRAIL獲4星

交通部今天公布首款民間自費申請檢測的車輛安全，車型NISSAN X-TRAIL獲評鑑為4顆星。

交通部指出，今年自費參與測試的車型有2款，NISSAN X-TRAIL的測試結果今天公布，HONDA CR-V的測試預計年底公布。

交通部指出，經過財團法人車輛安全審驗中心執行TN CAP主動、被動安全評等試驗，NISSAN X-TRAIL於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護96%、兒童保護68%、行人保護72%及安全輔助84%，依據星級評等平衡標準規定，X-TRAIL車型整體星級的評等為4顆星。

交通部在111年完成台灣新車安全評等（TNCAP）制度，委託財團法人車輛研究測試中心建置相關檢測設備，並於市面上購買前一年銷售量較高的小客車，以更嚴格於強制性安全法規的標準做車輛碰撞測試，112年起，每季公布2種小汽車車款，提供消費者更完整的購車資訊。

車廠看到台灣新車安全評等的推動結果，今年首次有新車上市前有意願自費做評等。

車輛安全審驗中心執行長周維果說，今年公務預算只能購4款車型測試，加上民間自費的有2款，全年測試6款車型，無論是公務還是自費，購車仍是由消基會祕密執行，所有檢測流程標準完全一致。