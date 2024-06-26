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COVID-19疫情隔週增51% 嘉市籲打疫苗防重症

中央社／ 嘉義市26日電

國內COVID-19疫情持續上升，嘉義市因感染就診人次，近來僅相隔1週增51%就醫人次，衛生局籲6個月以上幼童、青少年及成人儘速接種新冠XBB疫苗，降低重症及死亡風險。

嘉義市衛生局今天發布新聞稿，國內新冠疫情自6月18日至24日新增817例COVID-19本土確定病例衍生併發症，併發症中，65歲以上長者占79%；新增40例死亡病例，死亡個案中65歲以上長者占90%。

嘉義市衛生局監測嘉義市因COVID-19病毒感染而至醫療院所門、急診就診人次，6月17日至23日累計達1150人次，較前1週6月10日至16日的764人次，上升386人次，增加幅度51%。

衛生局指出，近來民眾罹患呼吸道相關症狀的患者增加約1成，很多患者直接至醫院掛急診，導致急診量大增，尤其是嘉義基督教醫院，嘉基甚至還張貼「急診人數量爆滿，40人次等床位，醫護人力及設備已滿載，須等逾2小時才能看診」的公告，已採取輕、重症分流送醫機制，也籲請輕症患者先到診所就醫。

因應COVID-19疫情持續上升，嘉義市衛生局長廖育瑋籲請民眾加強個人衛生習慣，勤洗手，手部不清潔時，不觸碰眼口鼻，避免接觸傳染；避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，減少病毒感染機會。

另外，民眾如有出現呼吸道感染症狀，先使用新冠家用快篩試劑檢驗，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷，如為輕症請盡量至基層醫療院所就醫，如有外出，請記得戴上口罩，注意咳嗽禮節，避免病毒傳播。

COVID-19 嘉義 衛生局

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