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蛋太多了 農業部7月啟動180萬隻蛋雞淘汰計畫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部與全國養雞協會將於7月啟動180萬隻的寡產蛋雞淘汰計畫，同時也透過「種雞停止孵化計畫」減少蛋種雞數量，藉此來穩定蛋價。本報資料照
農業部與全國養雞協會將於7月啟動180萬隻的寡產蛋雞淘汰計畫，同時也透過「種雞停止孵化計畫」減少蛋種雞數量，藉此來穩定蛋價。本報資料照

國內雞蛋買氣依舊不佳，即使近期已連續6次降價，但是蛋價依舊沒能拉抬上來，雞蛋產地價和批發價每斤來到25.5元和35元的近3年新低。農業部與全國養雞協會將於7月啟動180萬隻的寡產蛋雞淘汰計畫，同時也將同步減少蛋種雞數量，藉此來穩定蛋價。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內投入生產蛋雞約3559萬隻，每日生產量約12萬1550箱，已超過國人每日12萬箱的用蛋需求，每天生產過剩近32萬顆，雖然農業部近期已積極協調產區自主淘汰寡產老母雞，但拉抬蛋價的效果顯然有限。

農業部畜牧司副司長李宜謙指出，為了加速源頭減量，7月1日起將和全國養雞協會共同啟動兩個計畫，首先是「寡產蛋雞淘汰計畫」，將以淘汰180萬隻為目標，每隻寡產老母雞淘汰可從農業部獲得15元補助，另外5元則由蛋雞產業基金支應，即每隻老母雞淘汰可獲得20元補助。

再來則是「種雞停止孵化計畫」，過去每年進口種雞約26萬隻，去年因應缺蛋而增加到33萬隻，因此多出來的5到6萬隻，也因為蛋種雞可以養2-3年，生下的蛋就不要孵化而是當作一般的食用蛋來販售，農業部也將補助相關飼料費，目前種雞場還在計算停止孵化的飼養成本。

有蛋農指出，現在源頭的蛋雞確實太多，加上今年禽流感疫情相對穩定，今年得到禽流感的蛋場非常少，其他大多是肉雞場和鴨鵝場等，蛋價一直跌也讓飼養過程持續虧本，7月先加速淘汰，看之後價格能否回穩。

但有產業人士認為，蛋農自主淘汰是自身的責任，當時缺蛋的時候政府大量進口種雞，現在供過於求的時候政府又伸手補助淘汰，看起來整個產銷監控是失衡的，也讓部分農民變成只等政府幫助的「巨嬰」。

禽流感 蛋價 農業部

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