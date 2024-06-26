COVID-19疫苗10月與流感開打 疾管署將購550萬劑

衛福部疾管署今天表示，今年規劃採購550萬劑新款COVID-19疫苗，並規劃10月起與公費流感疫苗同步分批開打。台大小兒感染科醫師黃立民預估，新疫苗將是針對JN.1變異株。

疾管署昨天公布國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連5週上升，18日至24日新增817例COVID-19本土確定病例（併發症）；近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1最多，占比分別為62%及47%，為國內主流株，KP.2的占比上升，分別為18%及25%。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體聯訪表示，因應病毒不斷變異，將挑選對新病毒株有較好保護力的疫苗，目前規劃今年將採購550萬劑，並自10月1日起與公費流感疫苗同步分2階段開打。

曾淑慧指出，規劃第1階段由65歲以上、原住民55歲以上者，及醫事及衛生防疫相關人員、安養或長照機構受照顧者及工作人員、孕婦、6個月內嬰幼兒之父母、托育人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、高中職以下學生、具潛在疾病者，和禽畜相關及動物防疫相關人員等優先開打。

第2階段規劃11月1日起，開放50至64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，並開放所有6個月以上民眾接種COVID-19新款疫苗。

美國食品暨藥物管理局（FDA）日前變更對2024到2025年COVID-19疫苗的病毒株建議，要求製造商如果可行的話，更新的疫苗以針對KP.2變異株。

黃立民今天接受媒體聯訪表示，因藥廠還沒做KP.2的疫苗，推測今年秋冬應該僅有JN.1疫苗可打，且廠牌「一定是莫德納」，因為Novavax受所採技術限制，較難更新病毒株，今年秋季恐無新款Novavax疫苗可打。

對於無法接種mRNA疫苗的特殊族群，黃立民說，現有的XBB疫苗對預防重症仍有效，就算屆時沒有JN.1或KP.2疫苗可打，也可以Novavax的XBB疫苗替代；並提醒，根據最新研究，若僅接種舊款COVID-19疫苗，面對新變異株抵抗力與從未接種過疫苗差不多。

整體疫情走向，曾淑慧說，目前通報定義為中重症，若以過往經驗來看，可以推估約占總染疫人數2%，因此每週染疫人數約4萬人，不過多數都是輕症，症狀就像一般呼吸道感染，並不需要住院。對於近期疫情走向，則預估接下來2週到7月中之前，疫情還會緩步上升，但上升幅度會較前2週低。