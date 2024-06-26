無障礙診所 醫界喊應兼顧現實、身障團體籲雙贏

診所無障礙普遍不佳，行動不便者難就醫。醫界團體今天發布聲明表示，認同友善無障礙就醫環境，但反對不切實際的診所設置標準修正；身障民團回應，方便就醫才能雙贏。

衛生福利部2021年底曾提出「醫療機構設置標準」修正草案預告，針對未來新設診所，新增診所通路、廁所、掛號、結帳櫃台及服務台的無障礙相關規定，卻至今沒有下文，衛福部長邱泰源日前坦言，租賃及改建等問題待解決。

尤其不少基層診所執業場所來自租賃，中華民國醫師公會全國聯合會今天透過新聞稿指出，現況是承租方並非可任意裝修，雖然草案立意良善，所規範內容的比例原則、城鄉落差、偏鄉需求等，各方面考量仍待周全討論。

醫師公會全聯會理事長周慶明接受媒體電訪說明，老診所換新負責人也會被認定是新設診所，除租賃外，有些診所是老舊建築，很難大幅度修正，甚至有醫師因此被房東告，另外如他的診所，空間不到20坪，只能用現有空間規劃，友善無障礙對很多診所而言無法達成，希望有更多溝通。

中華民國基層醫療協會也透過聲明強調，政策推動應兼顧理想與現實，認同友善無障礙就醫環境，反對不切實際的診所設置標準修正，即便草案採不溯及既往原則，卻大大限縮未來診所變更規模、科別及遷址店面的選擇；目前有些院所沒有符合設置標準，相信也都盡了洪荒之力讓身障人士看病，甚至出診進行居家醫療，並無置身障人士於不顧。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平接受媒體電訪指出，過去不少身心障礙者只能在診所外或走廊上看診，試想「你想在走廊上看嗎？」這是最基本的醫療與隱私問題，在先前草案協商時，已與醫師公會取得共識，降低標準到只要符合部分無障礙規範即可。

對於醫師公會全聯會認為，換負責人也可能被算為新設診所，限制在新設診所範圍恐仍不利既有診所延續經營。洪心平回應，「都有新人進來了，要不要改裝潢、進新設備？」且無障礙設施裝設費用，與醫療設備相較便宜很多，如廁所扶手僅須新台幣3000元；若真有經費困難，身障盟也願意協助募款。

洪心平重申，身心障礙者、行動不便的老人家是最常到診所看診的一群人，增加潛在患者對診所也有利，把動線做好，方便這些行動不便的人進來，對診所與患者來說是雙贏策略。