台中少女猛爆性心肌炎休克 微型心臟幫浦救回一命

台中13歲少女突然心悸、胸悶，2天後送中國醫藥大學附設醫院時已休克。院方今天表示，醫療團隊以微型心臟幫浦取代葉克膜進行急救，經1週治療後心臟功能逐漸恢復。

中國醫藥大學附設醫院今天舉辦記者會，由心臟血管外科醫師吳佳穎說明個案症狀及治療過程，她說，這名13歲少女到院時已是休克狀態，經急診醫師診斷為猛爆性心肌炎而使用葉克膜急救，但因末端血液循環不佳，缺乏血液供給，導致雙腳發黑。

吳佳穎指出，經與團隊討論將葉克膜換成「微型心臟幫浦」，微小的驅動馬達助血液循環持續維持，經過1週的治療後，心臟功能漸漸恢復，移除幫浦並轉至普通病房，最後出院返家。

吳佳穎表示，心肌炎大多是病毒引起心臟肌肉出現發炎反應，導致心肌細胞受傷、心臟收縮功能變差，嚴重者甚至會心臟衰竭而死。患者至急診時，經過電擊後仍不斷發生心室過速的心律不整，血壓也下降，意識不清，屬於猛爆性心肌炎，若沒有立即置放葉克膜，隨時可能心跳停止，死亡率極高。

吳佳穎說明，葉克膜可替代部分心肺功能進行體外循環，但嚴重併發症很多，如下肢缺血過久造成傷口感染、截肢，或是腸胃道、肺部、腦部多處出血，以及行動限制造成褥瘡等問題。

吳佳穎說，在與小兒心臟科醫師彭義欽討論後，決定將目前世界最小體積的「微型心臟幫浦Impella」，經穿刺鼠蹊部皮膚或是由鎖骨下放置到心臟內。不只術後傷口小、可下床活動，更能降低下肢併發症如出血、壞死和感染的發生。

吳佳穎提醒，中醫大附醫心臟血管外科每年大約接收7至10名需緊急使用葉克膜治療的重症心肌炎患者。為預防心肌炎，維持良好的免疫力是關鍵，包括定期接種流感疫苗、保持正常作息、避免吸菸與飲酒、實行安全性行為及保持良好的衛生習慣等。