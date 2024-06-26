首輛自費受評新車安全評等 Nissan X-Trail獲4顆星

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」，提供消費者購車參考，截至今年第1季已公布10款車型受評結果。交通部公布今年第2季受評車款Nissan X-Trail評測結果，為首度自費進行評等的車廠，獲得四顆星評等，其中在成人保護中獲得歷來評測車款最高分。交通部表示，今年9月將公布Toyota SIENTA評測結果。

交通部「台灣新車安全評等TNCAP」每季依照銷量選定受評車型，去年以來已陸續選定Toyota Corolla Cross、Toyoyta RAV4、Toyota Corolla Altis、Honda CR-V、Ford Kuga、Toyota Yaris、Nissan Kicks、Lexus NX與Honda FIT等5品牌、10車型辦理碰撞測試。

交通部表示，今年首度有2車款自費進行評等，包括NISSAN X-TRAIL、HONDA CR-V分別於今天及第4季公布受評結果。Nissan X-Trail於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護96%、兒童保護68%、行人保護72%及安全輔助84%，依據星級評等平衡標準規定，Nissan X-Trail車型整體星級評等為四顆星。

交通部說明，NISSAN X-TRAIL的成人保護為歷來公布11款車型中，得分最高者，達到36.579分，四項撞擊試驗皆具有優良及良好保護效果；但在兒童保護表現中，在執行前方偏置撞擊試驗後，6歲兒童人偶向前移動時胸部承受力量過大，導致該部位保護性能評為「不良」，且10歲兒童人偶向前移動時，安全帶從肩上滑落至上臂影響束縛效果，故予以扣分。

交通部指出，NISSAN X-TRAIL在執行行人保護試驗後，當頭部撞擊至車輛A柱與擋風玻璃底部及頭燈周圍的保護性能評為「差」或「不良」，此外，雖然車輛前方保險桿對於行人腿部具有「優良」保護效果，但部分前方結構對於大腿骨及骨盆造成較大的衝擊力量致保護性能評為「不良」。

另外，交通部也說，在安全輔助部分，NISSAN X-TRAIL車道輔助系統當汽車偏離行駛車道時，能警示及自動介入修正行駛方向至原有的行駛路徑；但人機介面部分功能未符合規定，故該項目予以扣分。

交通部公共運輸及監理司長林福山指出，TNCAP希望透過辦理碰撞測試，提供消費者完整新車安全訊息，也能藉此帶動國內車輛產業升級，Nissan X-Trail為國內首輛國產化自費受評車款，也是少見的客貨兩用車，具有階段性意義，未來希望有愈來愈多車廠來自費評測，並配合新車上市時程供消費者參考