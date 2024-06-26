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每周少喝一杯珍奶！30歲男「定期定額」買彩券 幸運中1.1億元大樂透

高雄貨車司機花300元中5.34億元 有「得來速」功能彩券行成幸運地

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
2月26日開獎的威力彩頭獎5.34億元獎落高雄市三民區的大豪發彩券行，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是一名50多歲男性，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片
2月26日開獎的威力彩頭獎5.34億元獎落高雄市三民區的大豪發彩券行，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是一名50多歲男性，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照片

威力彩券今年最大獎5.34億元得主曝光！該獎開在高雄市三民區的大豪發彩券行，得主是一名50多歲的貨車司機，一人獨得，經常購買彩券，當天騎機車找朋友，在路上順手花300元買彩券，幸運中獎，對台灣彩券說「要將尾數捐出來做公益」，所指的尾數是2,600萬元，台灣彩券總經理謝志宏笑言，「你說的尾數與我們說的不太一樣」。

謝志宏說，當期威力彩已經連續九期槓，頭獎累積高達5.34億元，這也是今年開出的最大獎項。

這位中獎人是一位卡車司機，年約50歲，有長期固定買彩券習慣，因為開卡車，所以是「走到哪裡、買到哪裡」，但因為卡車體積大不好停，所以通常會選擇有卡車停車好停的附近購買彩券。

謝志宏轉述，這位幸運兒這次是因為要拜訪朋友，改騎機車，在高雄市三民區路過一家騎樓下，有「得來速」功能的彩券行，因為交易方便，店員會直接拿彩券出來，因此購買了300元彩券。

朋友也知道這名幸運兒有固定買彩券習慣，當天三民區開出威力彩頭獎後，當晚致電跟這名中獎人提醒，中獎人發現自己幸運中獎，興奮之餘，將彩券放在「透明密封袋」裡面，深怕弄髒或是弄破，再放在皮夾隨身天天攜帶，最後甚至放在床頭櫃，細心收藏，天天查看彩券在不在。

等到開獎日後約兩星期， 才打台彩的兌獎專線進行領獎程序，扣完稅後實領4.26億元，跟謝志宏表示要捐出尾數，原本以為是尾數幾萬元，但沒想到是2,600萬元，相當慷慨，其中指定50萬元捐給某財團法人，其餘交由中信慈善基金協助行善。

威力彩 彩券行

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