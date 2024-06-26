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雨區擴大！13縣市大雨特報「下到晚上」 5縣市大雷雨繼續狂轟
午後短時強降雨範圍擴大，中央氣象署下午針對新北等13縣市發布大雨特報，恐下到晚上；至於中南部5縣市大雷雨轟1小時。
氣象署說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄以北、宜蘭、花蓮山區及桃園、嘉義、台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。
大雨：新北市山區、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區，影響時間下午至晚上
氣象署並針對南投縣、台中市大雷雨即時訊息，持續時間至17時0分；嘉義縣、嘉義市、台南市發布大雷雨持續時間至17時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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