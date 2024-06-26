連續10年！和泰大金空調攜手喜憨兒基金會 送愛到宜蘭大里國小

和泰大金空調自民國103年至今持續購買喜憨兒社會福利基金會製作的手工餐盒送給偏鄉學童，將一份捐款化做二份感動，員工每月自發捐助款項，連續十年至今，從未間斷，送愛送暖足跡遍布台灣北部偏鄉。

自民國一百零三年的瑞芳鼻頭國小、一百零四年的瑞芳濂洞國小、一百零五年的烏來福山國小、一百零六年的石門乾華國小、一百零七年的貢寮福連國小、一百零八年的宜蘭永樂國小，到今年的宜蘭大里國小，持續第十年響應送愛，以實際行動關懷偏鄉學童。

今日總經理王玄郎和員工代表與喜憨兒小憶、小翔一起將新鮮出爐的餐盒送至宜蘭大里國小，讓憨兒與偏鄉學童都能感受到善的循環及溫暖的鼓勵。喜憨兒基金會特別感謝和泰大金，累積捐款超過五百萬元，十年來透過喜憨兒的送愛行動，已送出超過三萬五千份餐盒給有需要的學童。

喜憨兒基金會自1995年成立以來，烘焙一直是庇護工場重要的職訓項目，不僅提供憨兒們穩定的就業機會，更能培養其技能、自信與社交能力；而身在偏鄉的孩子對於麵包、手工餅乾等食品，通常不是去轉角的便利商店就能買得到，且偏遠地區的國小，往往因為交通不便，學童們的營養與學習資源也相對受限，「送愛到部落」計畫的推動，成為同時支持這兩項需求的解方。

大里國小位於宜蘭縣最北的頭城鎮，從頭城市區開車前往學校要30～40分鐘，其他鄉鎮市到這所學校車程更要1小時以上。和泰大金王玄郎總經理與同仁一同前往偏鄉國小，他表示每次與小朋友見面總是非常開心。偏鄉小學普遍人口較少，師生間緊密且真誠的相處讓每個學校都有自己動人的故事。